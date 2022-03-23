Cupra анонсировала новый кроссовер: его имя пока держится в тайне

Cupra изначально была дочерней компанией испанского бренда Seat, который входит в состав концерна Volkswagen. Подразделение появилось ещё в 1985 году, в его задачи входила разработка «заряженных» версий Сеатов. Всё изменилось в 2018-ом – тогда производитель решил выделить Купру в отдельный бренд, теперь под этой маркой выпускаются собственные модели, а также переработанные варианты «обычных» автомобилей Seat. Первенцем Cupra ещё в феврале 2018 года стала Ateca.



В прошлом месяце в компании рассказали о новой краткосрочной стратегии развития под названием «Cupra X2». Согласно этому плану, по итогам 2022 года объём продаж машин марки должен вырасти вдвое, то есть составит примерно 155 тыс. – 160 тыс. автомобилей. Кроме того, производитель намерен в два раза увеличить количество дилеров. Ещё в компании отметили, что в текущем году не будет презентации и выхода на рынок новых моделей Cupra.

Тогда же стало известно, что в последующие годы в линейке бренда появится несколько масштабных новинок: все они окажутся полностью электрическими. В частности, в 2024 году пройдёт презентация серийного кроссовера Cupra Tavascan, в основе которого лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB; срок дебюта подтвердил глава марки Уэйн Гриффитс. Кроме того, «зелёную» линейку пополнят хэтчбек, созданный на базе концепта Cupra UrbanRebel, а также компактный паркетник и седан (не исключено, что в основе последнего окажется Volkswagen Aero-B).



На фото: будущий кроссовер Cupra

При этом компания не собирается забывать про автомобили с ДВС. Сегодня испанский производитель анонсировал появление нового кроссовера в модельном ряду бренда: имя его пока держится в секрете. Известно, что длина будущего автомобиля составит 4,5 метра. Это значит, что он окажется крупнее Cupra Ateca (4376 мм) и Formentor (4450 мм).

Судя по опубликованным снимку и видео, у автомобиля будет не купеобразная форма кузова (чего можно было бы ожидать от, вероятно, спортивного кроссовера). Ожидается, что графика светодиодной головной оптики и задних фонарей будет отличаться от аналогичных элементов нынешних моделей Cupra.



Кроме того, в компании рассказали, что базовая версия получит «мягкогибридную» установку, а варианты подороже окажутся подзаряжаемыми гибридами, запас хода чисто на электротяге у них составит около 100 км. Более подробные характеристики, скорее всего, будут обнародованы позже.

Производство нового гибридного и пока безымянного кроссовера Cupra наладят на мощностях завода компании Audi, который располагается в городе Дьёре (Венгрия). Здесь сейчас в том числе выпускаются паркетники Audi Q3 и Q3 Sportback (в их основе лежит модульная платформа MQB).

