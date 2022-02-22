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Cupra намерена удвоить продажи в 2022 году и расширить модельный ряд за счёт нескольких новинок

22.02.2022 47 0 0

Предполагается, что под испанским брендом в течение ближайших нескольких лет выйдет три электромобиля. Первенцем станет кроссовер Tavascan.

 

Изначально Cupra являлась дочерней компанией испанского бренда Seat (входит в состав концерна Volkswagen), в списке её задач числилась разработка «заряженных» версий Сеатов: подразделение появилось ещё в 1985 году. Но ситуация изменилась в 2018-ом – тогда производитель решил выделить его в отдельный бренд, теперь под маркой Cupra выпускаются в том числе собственные модели и переработанные варианты обычных моделей Seat. Напомним, первенцем нового испанского бренда стала Ateca, которая дебютировала в феврале 2018 года.

На фото: концепт Cupra Tavascan

Теперь молодая марка отмечает четырёхлетие. В компании подсчитали, что по итогам 2021 года на модели Cupra пришлось 17% от общих продаж Сеата. В течение прошлого года клиенты в общей сложности купили 79 300 машин бренда, что на 189% больше (то есть почти в три раза), чем в 2020-ом.

Стоит отметить, что большая часть продаж бренда пришлась на паркетник Cupra Formentor, продажи которого в Европе стартовали в августе 2020 года (аналогов под маркой Seat у этого SUV нет). В прошлом году дилеры реализовали в общей сложности 54 600 экземпляров. Оставшиеся 24 700 шт. (из продаж Cupra в 2021-ом) пришлись на Ateca, Leon и электрокар Born.

На фото: концепт Cupra UrbanRebel

В компании рассказали о новой краткосрочной стратегии развития под названием «Cupra X2». Она предполагает, что по итогам 2022 года объём продаж машин марки вырастет вдвое, то есть составит примерно 155 тыс. – 160 тыс. автомобилей. Также производитель намерен в два раза увеличить количество дилеров. Правда, при этом в текущем году не стоит ждать презентации и выхода на рынок новых моделей, выпущенных под маркой Cupra.

Однако в последующие годы в линейке бренда появится несколько масштабных новинок. В соответствии с актуальными тенденциями, все они окажутся полностью электрическими. Так, в 2024 году пройдёт презентация серийного кроссовера Cupra Tavascan: срок дебюта подтвердил глава марки Уэйн Гриффитс. Напомним, концепт будущей новинки был рассекречен ещё в 2019 году. В его основе лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB.

Эта же «тележка» ляжет в основу другой «зелёной» новинки, премьера которой намечена на 2025 год. Речь идёт о небольшом хэтчбеке: его предвестником является концепт Cupra UrbanRebel, представленный в начале осени прошлого года в рамках автосалона в Мюнхене. Известно, что производство электрокара будет налажено на заводе Seat в Мартореле, а его стоимость, как сообщалось ранее, будет варьироваться в диапазоне от 20 тыс. до 25 тыс. евро.

Испанский автопроизводитель, судя по всему, работает в том числе над ещё двумя электромобилями: их силуэты были показаны во время презентации новой платформы виртуальной реальности Cupra «Hyperverse». Ожидается, что они появятся после выхода кроссовера Tavascan и субкомпакта на базе шоу-кара UrbanRebel. Судя по «тизерам», одна из будущих моделей может оказаться электрическим паркетником, а вторая седаном, причём не исключено, что в основе окажется Volkswagen Aero-B.

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