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  • BYD построит новый завод в Венгрии, чтобы стать лидером европейского авторынка

BYD построит новый завод в Венгрии, чтобы стать лидером европейского авторынка

22.12.2023 57 1 0

Крупнейший китайский производитель электромобилей — компания BYD — стремительно расширяет своё влияние в мире: сегодня официально объявлено о начале строительства завода по производству легковых электромобилей в венгерском городе Сегед, к 2030 году BYD хочет стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе.

За последние два года компания BYD сделала колоссальный рывок в бизнесе и на данный момент является лидером китайского авторынка. По данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продажи BYD в Китае с января по ноябрь этого года составили 2 289 322 автомобиля (+45,2% по сравнению с АППГ), второе место занимает Volkswagen — 1 966 200 шт. (-3,6%), третье место занимает Toyota — 1 540 746 шт. (-5,6%). Качественный отрыв BYD от VW и Toyota намного больше, так как с прошлого года китайская компания производит исключительно электромобили и plug-in гибриды, а электромобили VW и Toyota в Китае продаются плохо.

За пределами Китая BYD тоже бурно развивается: в 2017 году в Венгрии в городе Комаром запущен завод по производству электрических автобусов, в этом году началось строительство заводов по производству легковых электромобилей в Таиланде и Узбекистане, анонсирован крупный производственный хаб в Бразилии (здесь будут делать легковые модели, автобусы, грузовые шасси и комплектующие).

Актуальный модельный ряд BYD для Европы

В Европе BYD пока продаёт только электромобили китайской сборки, при этом они имеют особую, европейскую спецификацию, благодаря чему все получили высший 5-звёздный рейтинг безопасности Euro NCAP. Объём продаж пока скромный: за первые десять месяцев этого года, по данным JATO Dynamics, продано 11 076 машин, из них 9500 — это компактный кроссовер BYD Atto 3 (на заглавном фото). Для сравнения скажем, что марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, за тот же период одних только электрических хэтчбеков MG4 продала в количестве 56 669 шт., обогнав Volkswagen ID.3 (54 487 шт.).

В этом году SAIC и другие китайские компании (в частности Geely, Great Wall и Nio) заявили о намерении построить заводы по производству легковых электромобилей в Европе, но BYD первой определилась с площадкой: завод разместится в городе Сегед на юге Венгрии и даст этой стране тысячи новых рабочих мест. Параметры сделки BYD с правительством Венгрии не сообщаются, но, по данным Bloomberg, венгерские власти пообещали новому предприятию значительную финансовую поддержку.

Для европейских автопроизводителей локализация китайских электромобилей в Европе может стать сокрушительным ударом: крупные автоконцерны типа Volkswagen сегодня не могут работать так же быстро, как китайские компании, на глазах сдают позиции на рынке и готовятся к трудным, если не сказать последним временам.

Китай авторынок электромобиль производство Европа бизнес заводы BYD

 

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1 комментарий
22.12.2023 13:56
Кирилл

Колеса хватит писать желтуху и бред вот поэтому вы и не являетесь авторитетным изданием, что значит " последним временам "? От того я буд там построит завод это не значит что все будут только их покупать даже в самом Китае люди лишь 50 % покупают китайских марок
Значит европейцы и японцы подняли " автопром " китая и он начал хотя бы что то делать и что? Почему вы так хотите что и думаете если это из китая то это будут все покупать ? Странная логика а скорее такое желание просто и злорадство отстаньте о Европы и их машин и будьте нормальным изданием

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