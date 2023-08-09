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  • Догнать и перегнать VW ID.3: электрический хэтчбек MG4 обзавёлся дальнобойной версией

Догнать и перегнать VW ID.3: электрический хэтчбек MG4 обзавёлся дальнобойной версией

09.08.2023 58 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, продолжает расширять линейку модификаций ставшего очень популярным в Европе электрического хэтчбека MG4: в гамму добавлена версия Extended Range с батареей ёмкостью 77 кВт·ч, способная проехать 520 км на одной зарядке.

MG4 Electric (он же MG Mulan в Китае) дебютировал летом прошлого года, главным рынком сбыта для него стала Европа: по данным аналитического агентства JATO Dynamics, с января по июнь этого года здесь реализовано 30 779 экземпляров MG4 — это шестое место в списке самых продаваемых электромобиле в Европе. В первой пятёрке находятся Tesla Model Y (за первое полугодие продано 136 564 шт.), Tesla Model 3 (42 588 шт.), VW ID.4 (41 672 шт.), VW ID.3 (35 233 шт.) и Fiat 500e (31 340 шт.).

В июле MG4 обзавёлся самой мощной и быстрой в гамме двухмоторной полноприводной версией XPower, способной разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а теперь в Великобритании в продажу поступила анонсированная ранее одномоторная заднеприводная версия Extended Range. Любопытно, что она стоит столько же, сколько версия Xpower — от 36 495 фунтов стерлингов.

MG4 Extended Range оснащается самой ёмкой в гамме батареей на 77 кВт·ч (из них потребителю доступны 74,4 кВт·ч), её полного заряда хватит на 520 км пробега по циклу WLTP. Прежде хэтчбек был доступен только с батареями ёмкостью 51 либо 64 кВт·ч, даже 435-сильная версия Xpower довольствуется батареей на 64 кВт·ч и может проехать 385 км на одной зарядке.

Версия Extended Range, кроме того, самая мощная среди одномоторных: максимальная отдача установленного на задней оси двигателя здесь составляет 180 кВт (245 л.с.) и 350 Нм. первую «сотню» MG4 Extended Range набирает за 6,5 с. У других моноприводных версий электромотор выдаёт 170 либо 204 л.с., а запас хода на одной зарядке варьируется в диапазоне от 350 до 450 км в зависимости от модификации.

На европейском рынке MG4 конкурирует главным образом с Volkswagen ID.3, причём у последнего до сих пор нет давно обещанной двухмоторной полноприводной модификации GTX. Получается, что SAIC всего за год вывел на рынок полную гамму MG4, и её ценовой диапазон находится ниже, чем у немецкого конкурента: VW ID.3 сейчас стоит в Великобритании от 37 115 фунтов стерлингов, тогда как владельцем MG4 можно стать всего за 26 995 фунтов стерлингов.

Добавим, что SAIC сейчас ищет площадку в Европе для локализации производства автомобилей MG (пока все они приходят в Европу из Китая) и первым европейскую прописку, скорее всего, получит именно MG4.

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