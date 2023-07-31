MG будет снова делать машины в Европе, несмотря на более высокие затраты, чем в Китае

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, продолжает экспансию на европейский рынок и планирует открыть здесь завод, чтобы не платить ввозные пошлины на машины китайской сборки и не бояться их повышения в будущем.

Марка MG находится под китайским управлением с 2005 года, до 2019 года автомобили MG китайской сборки продавались в Великобритании, а затем набравший мощь автоконцерн SAIC создал подразделение MG Motor Europe для развитие бизнеса в континентальной Европе. Сейчас MG чувствует себя в Европе более чем уверенно: в 2022 году марка, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовала здесь 113 672 автомобилей, что на 116% больше, чем было в 2021-м. Результат первой половины 2023 года ещё более впечатляющий: в Европе продано 104 293 автомобилей MG (+128% по сравнению с январём-июнем 2022 года), а компактный хэтчбек MG4 занял шестое место списке самых продаваемых электромобиле в Европе (продано 30 779 шт.), пропустив вперёд лишь Tesla Model Y (136 564 шт.), Tesla Model 3 (42 588 шт.), VW ID.4 (41 672 шт.), VW ID.3 (35 233 шт.) и Fiat 500e (31 340 шт.).

Европейские автопроизводители сильно обеспокоены нашествием «китайцев» в Европу и требуют от властей увеличить таможенные пошлины на импортные китайские машины, но ведущие китайские компании уже столбят площадки для своих заводов в Европе. SAIC планирует выбрать площадку для строительства своего европейского завода в течение ближайших двух-трёх лет, это может быть как Великобритания, так и любая другая европейская страна, которая предложит наиболее выгодные условия.

Стенд MG на прошедшем в июле Фестивале скорости Гудвуде

Глава MG Motor Europe Уильям Ванг в интервью изданию Automotive News Europe признал, что производство электромобилей в Европе стоит дороже, чем в Китае, но локализация позволит не платить 10-процентную пошлину на машины китайского производства и не переживать, что эта пошлина может быть увеличена под давлением европейских автопроизводителей.



Между тем даже с учётом пошлины MG предлагает более сегодня привлекательные цены, чем европейские конкуренты: например, MG4 стоит в Германии от 32 313 евро, тогда как его прямой конкурент VW ID.4 — от 39 995 евро. MG4, скорее всего, будет первой локализованной моделью в Европе, причём к моменту начала выпуска хэтчбек, скорее всего, уже сменить поколение — китайские производители обновляют модели свои модельные ряды гораздо быстрее европейских.

MG Cyberster

В следующем году марка MG будет отмечать свой вековой юбилей и запустит в продажу в Европе первую после долгого перерыва спортивную модель — электрический родстер Cyberster.

