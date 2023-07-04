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Семейство MG4 расширилось за счёт «горячей» версии XPower

04.07.2023 30 0 0

Такому хот-хэтчу на разгон с места до «сотни» требуется 3,8 секунды, тогда как базовой версии нужно не менее восьми секунд. А у варианта Extended Range это упражнение занимает 6,5 секунды.

Британский бренд MG принадлежит китайскому концерну SAIC с 2005 года. Автомобили этой марки продавались в КНР, а кроме того, были представлены в Великобритании, затем, в 2019-м, модели появились ещё в континентальной Европе, при этом подразделение MG Motor Europe сфокусировалось на электромобилях. Хэтчбек MG4 был рассекречен летом прошлого года, а теперь в компании рассказали о расширении семейства за счёт «заряженной» версии XPower.

На фото: хот-хэтч MG4 XPower

Главное отличие MG4 XPower от других версий модели – это «начинка». Модель получила двухмоторную электрическую силовую установку с модернизированными электродвигателями. Её совокупная отдача составляет 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 602 Нм. На разгон с места до «сотни» такому хот-хэтчу требуется 3,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Пятидверке модернизировали подвеску: автомобиль получил новые стабилизаторы поперечной устойчивости и перенастроенные пружины с амортизаторами. Ещё модель снабдили новыми вентилируемыми дисковыми тормозами диаметром 345 мм. С ними тормозной путь MG4 XPower со 100 км/ч до полной остановки занимает 33,9 метра.

Хот-хэтч оснастили той же батареей ёмкостью 62 кВт*ч (указана полезная ёмкость), которую использует вариант Long Range. При этом по неподтверждённым пока данным, запас хода на одной зарядке у варианта с прибавкой XPower сократился на 67 км (до 385 км).

Во внешности изменений нет, салон тоже практически стандартный: те же пара экранов на передней панели, один из которых исполняет роль цифровой приборки, а второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Однако вместо обычных сидений в электрокаре установили спортивные кресла-ковши, отделанные алькантарой, кроме того, он получил металлические накладки на педали.

Стоит отметить, что базовая версия MG4 одним электромотором, который находится на задней оси: у версии его отдача (в зависимости от исполнения) может быть равна 170 или 204 л.с. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется не менее восьми секунд. Ещё у одного варианта – Extended Range – электродвигатель выдаёт 249 л.с., первую «сотню» он набирает за 6,5 секунды.

На фото: салон «заряженного» хэтчбека MG4 XPower

У европейского MG4 EV два варианта тягового аккумулятора на выбор: их ёмкость составляет 51 и 64 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки равна 350 и 450 км соответственно (расчёт вели по циклу WLTP). Исполнение с прибавкой Extended Range снабдили батареей ёмкостью 77 кВт*ч, его запас хода на одном заряде равен 520 км.

В компании уже назвали цену MG4 XPower: на британском рынке хот-хэтч предложат минимум за 36 495 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4,18 млн рублей по текущему курсу.

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