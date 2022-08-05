MG4 обзавёлся ценником: электрохэтч обойдётся дешевле, чем Volkswagen ID.3

Автомобиль «живьём» покажут в Великобритании в сентябре текущего года. Сейчас уже рассекречена внешность новинки и есть данные о технике.

Модели марки MG с 2005 года активно продавались в Китае, а также были представлены в Великобритании. Позже в 2019-ом их начали продавать в континентальной Европе: тогда подразделение MG Motor Europe сфокусировалось на электромобилях. По данным сайта Carsalesbase, в течение прошлого года старосветские дилеры MG реализовали 54 тыс. машин, что более чем в два раза превышает результат 2020-го.



На фото: MG4 EV

План продаж MG на европейском рынке в текущем году ощутимо выше – предполагается, что клиенты купят не меньше 150 тыс. автомобилей марки. Достичь цели призваны новинки: в марте текущего года модельная линейка была расширена за счёт универсала MG5 Electric, а в четвёртом квартале текущего года на рынке стартует «зелёный» хэтчбек MG4. В компании сегодня назвали цены новинки на британском рынке.



Базовая версия MG4 (версия SE Standard Range) обойдётся клиентам не менее чем в 25 995 фунтов стерлингов. Среднее исполнение хэтчбека – SE Long Range – можно будет купить минимум за 28 495 фунтов стерлингов. Стартовая цена топовой версии Trophy Long Range составляет 31 495 фунтов стерлингов.

На европейском рынке этому электрохэтчу придётся побороться за покупателей с первенцем «зелёной» линейки Volkswagen – «пятидверкой» ID.3. При этом ценник MG4 ощутимо меньше, чем у немецкого электрокара: согласно официальному сайту бренда в Великобритании за VW ID.3 просят не меньше 36 195 фунтов стерлингов. Правда, стоит отметить, что паспортный максимальный запас хода у «немца» больше – 550 км без подзарядки, тогда как у «британца» – 450 км.



В Поднебесной MG4 EV дали имя Mulan: оно является отсылкой к героине китайского эпоса. Хэтчбек получил «раскосую» светодиодную головную оптику, капот с выразительными выштамповками, спортивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, а на месте заглушки в верхней части располагается крупный логотип марки. На корме внимание привлекает объёмный элемент, включающий в себя задние фонари, которые соединены неким «подоконником» через всю ширину багажной двери. Кроме того, имеется пара «ушек» в качестве продолжения крыши.



Длина электрохэтча равна 4287 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1504 мм, расстояние между осями – 2705 мм. Салон MG4 тоже уже показали: на передней панели два отдельных дисплея, меньший выполняет роль виртуальной «приборки», а более крупный представляет собой тачскрин мультимедийной системы. Под ним находится ряд физических кнопок для настройки громкости, включения обогрева стёкла и управления климат-контролем. На отдельной консоли есть кнопка электромеханического стояночного тормоза и шайба, позволяющая менять ездовые режимы.



MG4 EV базируется на разработанной SAIC модульной платформе MSP (Modular Scalable Platform), в Китае она называется Nebula. У европейского варианта «пятидверки» будет два варианта тяговой батареи – ёмкостью 51 и 64 кВт*ч, запас хода соответственно 350 и 450 км (по циклу WLTP). У электрокара один мотор на задней оси – у модификации с младшей батареей его отдача равна 170 л.с., у второго исполнения мощность – 204 л.с. Максимальная скорость – 160 км/ч. В дальнейшем у модели появится полноприводная версия.

