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  • MG Mulan: китайский заднеприводный хот-хэтч даст бой европейскому Volkswagen ID.3

MG Mulan: китайский заднеприводный хот-хэтч даст бой европейскому Volkswagen ID.3

08.06.2022 132 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому концерну SAIC, продолжает расширять продуктовую линейку за счёт моделей со спортивным характером и опубликовала первые официальные изображения компактного электрического хэтчбека Mulan.

 

Патентные изображения нового электрического хэтчбека MG появились в Сети ещё в феврале, а теперь опубликованы первые официальные картинки. Хэтчбек имеет типично азиатскую внешностью с несколько избыточной деталировкой, больше всего внимания на себя обращает корма с «подоконником» светодиодных фонарей и раздвоенным спойлером багажной двери.

На домашнем рынке новинка получила имя Mulan в честь известной героини китайского эпоса, а в Европе хэтчбек, скорее всего, будет называться MG4. В его основе лежит новая модульная электромобильная платформа Nebula, разработанная специалистами SAIC с прицелом на глобальный рынок — закамуфлированные прототипы MG4/Mulan не раз были замечены на европейских дорогах.

Mulan оснащён единственным электромотором на задней оси, китайский журнал Autohome со ссылкой на сертификационные документы сообщает, что его мощность — 150 кВт (204 л.с.), при этом сама компания MG Motor обещает, что до 100 км/ч хэтчбек сможет разогнаться за 4 с — верится в это с трудом, так как немецкий заднеприводный Volkswagen ID.3 с электромотором такой же мощности набирает первую «сотню» за 7,3 с. Возможно, у MG4/Mulan просто будет ещё более мощное исполнение, ориентированное на конкуренцию с грядущим ID.3 GTX.

Volkswagen ID.3 называется главным конкурентом MG4/Mulan, модели имеют не только схожую компоновку, но и габариты: длина китайского хэтчбека — 4287 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1516 мм, колесная база — 2705 мм. Задняя независимая многорычажная подвеска должна обеспечить хорошую управляемость, какую ждут от подобных машин европейские потребители. Конструкцией предусмотрены новейшие электронные ассистенты водителя, необходимые для получения пятизвёздного рейтинга Euro NCAP, заявлен в том числе автопилота третьего уровня по классификации SAE. Другие технические подробности пока не обнародованы, фотографий интерьера тоже пока нет.

MG4/Mulan должен выйти на европейский рынок до конца текущего года, так как сейчас MG проводит здесь масштабную экспансию. В прошлом году европейский продажи MG по сравнению с 2020 годом выросли в три раза до 52 546 автомобилей, план на этот год — продать не менее 150 тысяч машин. В 2024 году, когда марка MG будет отмечать свой вековой юбилей, в модельной линейке появится электрический родстер по мотивам пошлогоднего концепта MG Cyberster.

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