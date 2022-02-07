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  • Окрылённая ростом продаж марка MG вернётся к выпуску недорогих спорткаров

Окрылённая ростом продаж марка MG вернётся к выпуску недорогих спорткаров

07.02.2022 306 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, в 2021 году показала невероятный рост продаж на ключевых рынках и хочет закрепить этот успех появлением в модельной линейке имиджевых спортивных моделей, подчёркивающих её связь с историческим наследием.

 

До перехода в 2005 году под контроль китайцев марка MG была известна как производитель доступных спортивных автомобилей, таких как родстер MGB начала 60-х, ставший для многих эталоном британского стиля и настройки ходовых качеств. В составе SAIC марка MG переключилась на выпуск седанов, хэтчбеков и кроссоверов китайской разработки, не имеющих к спорту и традиционным европейским автомобильным ценностям никакого отношения, зато они сделали британскую марку по-настоящему массовой.

До октября 2019 года китайские MG были представлены в Европе только на исторической родине, в Великобритании, но в 2021-м началось полноценное наступление на материк с электрическими моделями — более чем успешное в условиях пандемии COVID-19 и глобального дефицита микрочипов: по сравнению с 2020 годом продажи выросли в три раза до 52 546 автомобилей, из них 21 946 реализованы в континентальной Европе (остальная часть — в Великобритании). Количество дилерских точек в Европе за год увеличилось с 150 до 400. План на 2022 год — реализовать на старосветском рынке не менее 150 тысяч машин.

Любопытно, что и в Китае прошлый год оказался для MG прорывным: продажи выросли на 53,5% до 456 243 единиц. Ещё на одном крупном рынке — в Индии — MG в 2021 году зафиксировала рост продаж на 43% до 40 273 автомобилей. К 2024 году, когда MG будет отмечать вековой юбилей, SAIC намерен довести глобальные продажи британской марки до миллиона машин в год.

MG Cyberster

Подарком традиционным поклонникам MG к столетию марки должна стать серийная версия концептуального электрического родстера MG Cyberster, показанного в апреле прошлого года на Шанхайском автосалоне. Решение запустить Cyberster в производство было принято в мае того же года, причём в перспективе он войдёт в линейку молодёжного суббренда Cyber, то есть родстер будет не единственной новой спортивной моделью MG.

MG Cyberster

По данным британского журнала Autocar, разработка серийного родстера уже идёт полным ходом, а главная новость состоит и в том, что его базовая версия будет по-настоящему доступной и предлагаться по беспрецедентно низкой цене, то есть окажется дешевле основных конкурентов. В этой связи вряд ли стоит рассчитывать на заявленные на стадии концепта 800 км на одной зарядке и менее 3 с до 100 км/ч, зато филигранную управляемость британские инженеры, привлечённые к этому проекту, наверняка обеспечат. Для линейки спорткаров разрабатывается собственная платформа, но детали пока засекречены.

MG Cyberster

Добавим, что в России марка MG на данный момент официально не представлена, но не исключено, что наш рынок попадёт в сферу интересов SAIC, особенно в свете объявленного в прошлом году правительством РФ курса на создание в стране полноценной электромобильной промышленности.

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