Не супергерой, а пижон: MG Marvel R Electric выходит на европейский рынок

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, расширяет свое присутствие в Европе, где на этой неделе состоялась мировая премьера обновлённого компактного электрического кроссовера ZS EV — ему мы посвятили отдельную заметку . Вместе с MG ZS EV в конце этого месяца поступит в продажу более крупный и дорогой кроссовер MG Marvel R Electric — он был анонсирован ещё в марте этого года, но только теперь опубликованы подробные технические характеристики и прайс-лист.

Концерн SAIC купил MG в 2005 году в результате краха MG Rover Group, после чего марка переключилась с производства спорткаров на ширпотребные легковушки и кроссоверы, разработанные в Китае. До 2019 года марка была представлена в Европе только на своей исторической родине — в Великобритании, но с появлением в модельной линейке современных электромобилей и plug-in гибридов начала наступление на материк. В октябре 2019 года было создано подразделение MG Motor Europe, началось формирование дилерской сети, заработала полноценная пресс-служба. Сейчас марка представлена в 16 странах, количество дилеров к концу текущего года достигнет 400.

Первенцами MG в континентальной Европе стали кроссоверы ZS EV и EH, оба умудрились заработать 5-звёздный рейтинг безопасности Euro NCAP, пусть и с некоторыми оговорками, а весной этого года были анонсированы две новые электрические модели — кроссовер MG Marvel R Electric и универсал MG 5 Electric.



Marvel R Electric должен был поступить в продажу ещё в мае, но по неназванным причинам (возможно, из-за глобального дефицита микрочипов) выход на рынок перенесли на октябрь, а запуск «сарая», который должен был состояться как раз в октябре, перенесён на первый квартал 2022 года, причём его характеристики уже изменены, но о них как-нибудь потом, когда появятся все подробности.

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Что до Marvel R Electric, то по нему уже всё известно. Кроссовер, первая часть названия которого идентична названию корпорации Marvel, выпускающей развлекательный контент про супергероев, является перелицованным Roewe Marvel X (марка Roewe, пародирующая канувший в Лету Rover, тоже принадлежит SAIC), то есть речь идёт о машине, известной в Китае с 2018 года.



В прошлом году Roewe Marvel X пережил рестайлинг и стал называться Marvel R — в таком виде под маркой MG он и прибыл в Европу. Габаритная длина кроссовера — 4674 мм, колёсная база — 2804 мм. В пределах колёсной базы установлена батарея ёмкостью 70 кВт·ч с жидкостной системой терморегуляции. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная.



MG Marvel R Electric будет предлагаться европейцам в двух модификациях. Заднеприводная снабжена двумя электромоторами (совокупная отдача — 180 л.с. и 410 Нм) и может проехать на одной зарядке 402 км по циклу WLTP. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 7,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Снаряженная масса — 1810 кг. Цена — от 39 990 евро.

Полноприводная версия с приставкой Performance имеет третий электромотор на передней оси и располагает совокупной отдачей в 288 л.с. и 665 Нм. Первую «сотню» трёхмоторный кроссовер набирает уже за 4,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч (ограничена электроникой). Запас хода на одной зарядке — 370 км. Снаряженная масса — 1920 кг. Цена — от 47 990 евро.



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Обе версии способны тащить прицеп массой до 750 кг и имеют основной багажник объёмом 357 л (со сложенным задним сиденьем — 1396 л). Заднеприводный кроссовер имеет дополнительный передний багажник объёмом 150 л.

Максимальная мощность зарядки батареи — 92 кВт, на ней пополнить заряд с 5 до 80% можно за 43 минуты. Особо подчёркивается возможность заряжать от MG Marvel R Electric другую электротехнику — ноутбуки, электросамокаты и даже электромобили, но мощность выходного разъёма ограничена 2,5 кВт.

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Интерьер выглядит весьма солидно: в базу входят мультимедийная система с гигантским 19,4-дюймовым сенсорным дисплеем, виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов, кожаная отделка, беспроводные зарядки для смартфонов, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком и щедрый набор электронных ассистентов водителя (14 систем, в том числе адаптивный круиз-контроль и мониторинг усталости водителя).



Есть ли у MG Marvel R Electric шансы на успех? На наш взгляд, небольшие, так как ценник великоват и европейцы при прочих равных выберут электрический кроссовер от «домашнего» бренда, например, близкий по размерам и характеристикам Skoda Enyaq iV, который сейчас стоит в Германии от 33 800 до 47 000 евро в зависимости от модификации. Впрочем, MG имеет более богатое базовое оснащение и свою нишу на пока ещё ненасыщенном электромобильном рынке наверняка найдёт.



Между тем в недалёком будущем в продуктовую линейку MG вернутся спорткары: в апреле марка представила концептуальный электрический родстер Cyberster, а уже в мае объявила, что начинает разработку серийной версии.

