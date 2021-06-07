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  • Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV: два мотора, 265 л.с. и иная отделка салона

Skoda выводит на рынок спортивную версию Enyaq iV: два мотора, 265 л.с. и иная отделка салона

07.06.2021 241 0 0

«Электрокроссовер» получил перенастроенное шасси. Ёмкость батареи топовой версии равна 82 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» такой автомобиль тратит 6,9 секунды.

 

Skoda представила свой первый полностью электрический кроссовер в начале осени 2020 года. Его предвестником был концепт Vision iV, показанный весной 2019 года. В основе «электропаркетника» Enyaq лежит платформа MEB, которая была создана специально для электромобилей марок, входящих в состав концерна Volkswagen. Напомним, первенцем, получившим эту «тележку», стал «зелёный» пятидверный хэтчбек VW ID.3.

На фото: Skoda Enyaq iV Sportline

Модель получила своё название от ирландского имени Enya, означающего «источник жизни». При этом первая буква «Е» в наименовании паркетника говорит о его принадлежности к электрокарам, а последняя – «Q» – роднит её с другими кроссоверами Skoda, такими как Kodiaq, Karoq и Kamiq. Сейчас в компании подробнее рассказали о спортивном исполнении Skoda Enyaq iV Sportline. Есть версии с индексами 60, 80 и 80х.

Визуально экстерьер кроссовера в варианте Sportline отличается за счёт вставки, которая имитирует наличие радиаторной решётки, через всю её ширину проходит тонкая светодиодная полоса, соединяющая фары. В базе у таких Enyaq идут матричные фары и колёсные диски диаметром 20 дюймов, а опционально доступны 21-дюймовые «катки». Ещё у спортверсии имеются специальные шильдики на передних крыльях и чёрная окантовка боковых стёкол, а задний бампер обзавёлся небольшим диффузором.

Салон спортивного варианта «электрокроссовера» получил иные варианты отделки, чёрного цвета обивку потолка, трёхспицевое рулевое колесо (у «обычных» вариантов – двухспицевый руль), а также другие кресла, алюминиевые накладки на педали, по иному оформленные напольные коврики и углепластиковые декоративные вставки на передней панели и на дверях.

Электромобиль в версии Sportline получил перенастроенное шасси: подвеска снижена на 15 мм спереди и на 10 мм сзади. Спорт-вариант доступен для вариантов с индексами 60, 80 и 80x. «Начинка» базовая – в первом случае отдача электромотора равна 179 л.с. (310 Нм), во втором – 204 л.с. (310 Нм), в третьем предполагается двухмоторная силовая установка совокупной мощностью 265 л.с. (425 Нм). Топовое исполнение оснащается батареей ёмкостью 82 кВт*ч, запас хода по паспорту равен 460 км (расчёт вели по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» такой автомобиль тратит 6,9 секунды.

Сейчас уже стали известны цены новинки, предназначенной для европейцев. На одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, за базовое исполнение Skoda Enyaq iV Sportline просят не менее 43 500 евро (эквивалентно примерно 3,86 млн рублей по текущему курсу), тогда как стартовый ценник «обычного» кроссовера Enyaq составляет 33 800 евро (около 3 млн рублей).

Отметим, топовой версией модели пока что по-прежнему остаётся Skoda Enyaq iV vRS. Этот вариант также оснащается двухмоторной силовой установкой, но её суммарная отдача составляет 306 л.с. (максимальный крутящий момент – 460 Нм). О 0 до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется всего за 6,2 секунды.

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