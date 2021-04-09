MG Cyberster: попытка вспомнить о корнях британской марки на фоне китайского ширпотреба

Компания MG Motor, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, полностью рассекретила дизайн концептуального электрического родстера Cyberster, с которым намерена блистать на открывающемся 19 апреля автосалоне в Шанхае. Серийным спорткар может стать в 2024 году, когда марка MG будет отмечать вековой юбилей.

До перехода в собственность китайцев в 2005 году марка MG была известна как производитель элегантных двухместных спорткаров, преимущественно с открытым кузовом. Эти машины были популярны в США в послевоенные годы и вместе с другими британскими родстерами задали новый на тот момент тренд в американском автопроме — с их подачи на свет появились Chevrolet Corvette и Ford Thunderbird. Но под крылом SAIC британская марка переключилась на выпуск обычных легковушек (седанов, хэтчбеков, кроссоверов) и о спорткарах не вспоминала.

MGB

В Китае MG сейчас крепкий середнячок рынка, продающий около 300 тысяч машин в год, при этом в последние годы марка сильно упирает на экспорт, её автомобили продаются в Индии, на Ближнем Востоке и в Австралии. В Европе до недавнего времени марка была представлена только в Великобритании, а с этого года активно штурмует электромобилями материк: в марте в Европе были представлены кроссовер MG Marvel R Electric и универсал MG 5 Electric.



В целом дела у MG Motor сейчас идут в гору и руководство компании задумалось об имиджевой составляющей успеха, в связи с чем решило вспомнить о прошлом марки MG и пофантазировать на тему нового родстера. На прошлой неделе MG показала компьютерные рисунки концепта Cyberster, а сегодня показала его полноценные фотографии, в том числе интерьер.



Cyberster разрабатывался в лондонской студии MG, то есть якобы с ориентацией на европейские вкусы и ценности, но премьера машины пройдёт всё-таки в Китае, а не в Европе. По мнению разработчиков, в дизайне Cyberster можно увидеть черты классического родстера MGB, разработанного в начале 60-х годов прошлого века и ставшего одной из самых популярных моделей британской марки.



На деле кроме условно круглых фар, декоративных полосок и эмблемы Cyberster с MGB ничего не связывает: у лондонских дизайнеров вышел типичный современный шоу-кар в азиатском стиле с паутиной бессмысленной для электромобиля радиаторной решётки, гигантскими колёсами и без зеркал заднего вида (их заменяют камеры).



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон, как водится, без физических кнопок, с красочными сенсорными экранами и псевдогоночым штурвалом вместо привычного круглого руля, какой был бы куда уместнее для стимулирования ностальгических чувств по MGB.



Из технических характеристик пока объявлена только дальность хода на одной зарядке — 800 км, и время разгона до 100 км/ч — менее трёх секунд.

О планах серийного выпуска Cyberster в пресс-релизе напрямую ничего не сказано, но дан намёк на то, что такая модель всё же может появиться к столетию марки MG. Решение будет в значительной степени зависеть от реакции публики на Cyberster. Впрочем, если дизайн ей не понравится, то до 2024 года ещё есть время полностью его переделать.

