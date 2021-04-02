У MG будет новый суббренд: в его линейке может появиться спорткар Cyberster

На сегодняшний день британская марка MG принадлежит китайскому концерну SAIC. При этом модели бренда продаются как в Поднебесной, так и в Европе. Кстати, на старосветском рынке показатели у бренда растут: так, за прошлый год дилеры реализовали 22 225 экземпляров, что на 58% больше, чем в 2019-ом. В нынешнем модельном ряду есть автомобили с традиционными ДВС – хэтчбек MG3, кроссоверы ZS, HS, а также гибридная модификация HS, электроверсия ZS и «батарейный» паркетник MG5.



В дальнейшем автопроизводитель намерен расширить линейку за счёт новых электрокаров и спортивных автомобилей. Такой вывод напрашивается после того, как компания продемонстрировала видение будущего MG: она опубликовала на официальном сайте изображения концепта Cyberster – «зелёного» двухдверного родстера. Его публичная премьера пройдёт в рамках Шанхайского автосалона 21 апреля 2021 года.

Новый автомобиль MG представляет собой концепт спорткара, который призван «напомнить о корнях китайского бренда как британского производителя спортивных автомобилей». Как отметили в компании, у новинки есть ряд конструктивных особенностей, которые перекликаются с классическим родстером MGB (эта «двухдверка» выпускалась с 1962 по 1995 годы).



Концепт Cyberster разработали в дизайн-студии SAIC Advanced Design Centre, которая расположена в Великобритании. Стоит обратить внимание на необычную оптику родстера: при создании фар Magic Eye в качестве образца использовались, собственно, глаза – у оптики есть «веки», при включении света они открываются. На кузове также имеются дополнительные светодиодные полоски, а в конструкции задних фонарей виден стилизованный британский флаг.

Официальной информации о «начинке» двухдверного концептуального родстера пока почти нет. Известно, что это будет электрокар, а силовая установка позволит автомобилю набрать первую «сотню» менее чем за три секунды. Ёмкость тяговой батареи пока не называется, но известно, что запас хода на одной зарядке составит 800 км (по какому циклу вели расчёт, не уточняется).



Компания пока что позиционирует концепт родстера, как «визуальное изображение будущего бренда», однако разработке серийной версии, созданной на основе Cyberster, всё-таки могут дать «зелёный свет», в случае, если аудитория проявит к модели интерес в ходе официальной презентации (речь в том числе и об инвесторах). Тогда «двухдверка» войдёт в линейку нового суббренда MG – Cyber, который появится в текущем году. Его первенцем обещает стать кроссовер, однако информации о нём пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что MG планирует выпустить новый компактный хэтчбек размером с MG3. У него будет электрическая начинка, которую он позаимствует у других моделей бренда. Такая «пятидверка» по плану появится в конце текущего года.

