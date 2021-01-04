MG планирует выпустить новый компактный хэтчбек размером с MG3. Появится в конце года

У новинки ожидается только электрическая «начинка»: по первому времени она будет продаваться одновременно с актуальным «хэтчем» с бензиновым мотором.

Британская марка MG сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC. Одной из моделей бренда, которая продаётся как в Европе, так и в КНР остаётся так называемый «супермини» MG3. На старосветском рынке в 2019 году дилеры реализовали 3820 экземпляров, что почти на 42% больше, чем годом ранее. В Поднебесной за тот же период было продано 22 466 единиц (соответствует прибавке на 31,6%).

На фото: MG3 (версия для рынка Великобритании)

В 2020-ом результаты компактного хэтчбека заметно снизились: с января по ноябрь клиенты в Европе купили 2380 шт. (-28,6%), а в Китае – 17 038 шт. (-20,6%), что можно в том числе объяснить последствиями пандемии коронавируса. Несмотря на спад показателей, марка намерена расширить модельный ряд за счёт ещё одного «супермини», на этот раз с электрической «начинкой».



Как сообщает британский Autocar, новинка бренда по габаритам будет аналогична актуальному MG3. Отметим, его длина равна 4055 мм, ширина – 1729 мм, а высота – 1509 мм. Расстояние между осями составляет 2520 мм.

Информации о внешности и особенностях салона пока нет. По предварительным данным, новая модель позаимствует варианты батарей и электрических силовых агрегатов у других «зелёных» моделей MG. Не исключено, что ёмкость аккумулятора будет меньше, чем у кроссовера ZS (44,5 кВт*ч): это не только позволит «удешевить» хэтчбек, но и поможет увеличить внутреннее пространство автомобиля.



На фото: салон MG3

У такой батареи будет меньше вес, а значит, аэродинамические свойства у «супермини» окажутся выше. Вероятно, запас хода на одной зарядке составит около 240 километров. Предположительно электромотор, который будет приводить в движение новинку, получит мощность меньше, чем у паркетника ZS (150 л.с.).

Ожидается, что компания отправит новинку в серийное производство ближе к концу 2021 года. Как минимум по первому времени «электрохэтч» будет продаваться одновременно с нынешним MG3, который доступен с бензиновым мотором. Как поясняет издание, дело в том, что сейчас этот автомобиль остаётся одной из востребованных и недорогих моделей бренда.



На фото: MG ZS

По предварительным сведениям, стартовый ценник нового электрического компактного хэтчбека окажется меньше по сравнению с Honda E и Mini Electric, которые тяготеют скорее к премиальному сегменту. В то время как новинка MG скорее пополнит ряды «бюджетников»: начальная стоимость вероятно не превысит 20 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,02 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, цена бензинового MG3 стартует на домашнем рынке с отметки 12 195 фунтов стерлингов (1,23 млн рублей).

