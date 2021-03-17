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  • Новые MG для Европы: «сарай» 5 Electric и трёхмоторный кроссовер Marvel R Electric

Новые MG для Европы: «сарай» 5 Electric и трёхмоторный кроссовер Marvel R Electric

17.03.2021 122 0 0

Некогда легендарная британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, пытается нарастить продажи в Европе c помощью электромобилей: анонсированы две новинки — кроссовер MG Marvel R Electric и универсал MG 5 Electric. Обе имеют клонов в Китае под маркой Roewe.

 

Марка MG отошла китайцам в 2005 году после развала MG Rover Group. Вместе с ней в Поднебесную отправились все ценные и движимые активы Rover, хотя права на саму марку Rover китайцам купить не удалось, вместо неё они придумали похожую марку Roewe. Сегодня MG и Roewe — крепкие середняки китайского рынка, которые продают около 300 тысяч и 400 тысяч машин в год соответственно.

В Европе официально представлена только марка MG, причём до недавнего времени она присутствовала только на рынке Великобритании, а теперь строит большие планы на материк, запущен общеевропейский сайт и анонсированы вышеозначенные новинки. Они присоединятся в европейской модельной линейке к гибридному кроссоверу EHS и электрическому ZS EV, что в 2019 году побывали на испытаниях Euro NCAP и получили по 5 звёзд каждый. Высокий рейтинг за безопасность стал одним из катализаторов продаж: в прошлом году марка MG, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Европе 22 225 автомобилей, на 58,1% больше, чем в 2019-м, и это не смотря на пандемию коронавируса и локдауны.

MG 5 Electric
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MG 5 Electric
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MG 5 Electric
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MG 5 Electric позиционируется как первый и пока единственный в Европе полностью электрический универсал (действительно, «сараи» конкурентов могут быть в лучшем случае plug-in гибридными). Самое интересное, что это не MG, а Roewe Ei5 — модель образца 2017 года, которая совсем недавно пережила у себя на родине рестайлинг. Дорестайлинговый вариант уже продавался в Великобритании как MG 5, а в самом Китае осенью прошлого года дебютировал совсем другой, новый MG 5.

Марка MG пока не опубликовала фотографии салона унивресала 5 Electric, поэтому приводим вид приборной панели рестайлингового Roewe Ei5.

В общем, общеевропейский MG 5 Electric – это рестайлинговый Roewe Ei5 с единственным электродвигателем на передней оси, выдающим максимальные 135 кВт (184 л.с.) и 280 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с. Ёмкость батареи не указана, но обещан запас хода на одной зарядки свыше 400 км по циклу WLTP. Машина относится к компактному классу (колёсная база — 2665 мм, габаритная длина — 4544 мм), объём багажника варьируется в диапазоне от 578 до 1456 л. В оснащении заявлен комплекс электронных ассистентов водителя MG Pilot, так что «сарай» вполне может получить 5 звёзд Euro NCAP. Старт продаж — в октябре, цены пока не объявлены.

MG Marvel R Electric
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MG Marvel R Electric
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MG Marvel R Electric
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MG Marvel R Electric
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Кроссовер MG Marvel R Electric — это тоже перелицованный рестайлинговый Roewe, а именно Marvel X, который Kolesa.ru протестировали в 2019 году. Освежённую внешность паркетник получил в прошлом году, и в таком виде прибыл в Европу. По европейским меркам Marvel R Electric можно отнести к среднеразмерным кроссоверам: колёсная база — 2800 мм, габаритная длина — 4674 мм. Силовая установка состоит и трёх электромоторов (один на передней оси, два на задней), выдающих совокупно 212 кВт (288 л.с.) и 665 Нм. Первую «сотню» Marvel R набирает за 4,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Ёмкость батареи не раскрыта, запас хода на одной зарядке — свыше 400 км.

MG Marvel R Electric

Объём основного багажника Marvel R составляет всего 357 л, но если сложить заднее сиденье, получится 1396 л. Европейцам обещана также заднеприводная версия кроссовера, у которой спереди есть дополнительный багажник на 150 л. Салон щеголяет 19,4-дюймовым экраном на центральной консоли, на который завязано управление практическим всеми второстепенными функциями электромобиля. Сколько будет стоить Marvel R, пока неизвестно, но купить его можно будет уже в мае.

Европейцы, кажется, уже смирились с тем, что MG сегодня – это не стильные лёгкие спорткары, а китайский ширпотреб, хотя и вполне приличного качества. При агрессивной ценовой политике MG может стать серьёзным игроком европейского рынка, каким никогда не была оригинальная британская марка.

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