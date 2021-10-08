Новинки ×
  • MG обновила «зелёный» паркетник ZS: запас хода вырос почти до 440 км

MG обновила «зелёный» паркетник ZS: запас хода вырос почти до 440 км

08.10.2021 28 0 0

«Посвежевшая» модель, которую оснастили новыми батареями, появится в продаже на домашнем рынке в следующем месяце.

 

Британская марка MG представила компактный кроссовер ZS в 2016 году на автосалоне в Гуанчжоу (Китай), рестайлинг он пережил в 2019-ом. Производство налажено на заводе компании из Поднебесной – SAIC Motor. Через пару лет на этой же автовыставке была представлена полностью электрическая версия паркетника с приставкой EV к названию. Теперь в компании рассказали об обновлении «зелёного» варианта модели.

На фото: обновлённый MG ZS EV

Большая часть внешних изменений ZS EV пришлась на переднюю часть: теперь электромобиль заметнее отличается от бензиновых версий. У автомобиля больше нет традиционной по виду решётки радиатора, её заменила слитная заглушка с рисунком в виде маленьких «ямок», что сделало «передок» более обтекаемым. Кроме того, здесь теперь виден порт для зарядки «зелёного» паркетника. ZS EV получил светодиодную оптику иного дизайна и немного пересмотренный задний бампер.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. У неё иное программное обеспечение, обновлённая графика, функция управления со смартфона. Кстати, с помощью мобильного приложения можно дистанционно проверять уровень заряда батареи и управлять климат-контролем. Кроме того, у «посвежевшего» MG ZS EV теперь виртуальная «приборка» и имеется возможность беспроводной зарядки гаджетов.

Обновлённый кроссовер получил пару новых батарей – ёмкостью 51 и 72 кВт*ч (размещаются под полом автомобиля). В первом случае максимальный запас хода ZS EV составляет 318 км (расчёт вели по циклу WLTP), а вариант с более ёмким аккумулятором способен без подзарядки проехать 439 км. Отметим, ранее «электропаркетник» оснащался батареей ёмкостью 44,5 кВт*ч, а его запас хода составлял 262 км.

В компании отметили, что самый дальнобойный вариант появится в продаже в Великобритании в ноябре 2021 года. А версия «попроще» доберётся до дилеров в начале 2022-го. Цены для британского рынка пока не объявлены, однако европейские ценники в компании рассекретили. Так, минимальная стоимость обновлённого MG ZS EV равна 30 990 евро (эквивалентно примерно 2,58 млн рублей по текущему курсу), а топовый вариант обойдётся не менее чем в 34 990 евро (около 2,91 млн рублей).

Предполагается, что в дальнейшем компактному электрическому паркетнику от MG конкуренцию составит Renault Megane E-Tech Electric. Напомним, этот автомобиль французская марка представила в прошлом месяце в рамках Мюнхенского автосалона. В его основу легла модульная платформа CMF-EV. У него два варианта «начинки»: 130-сильный электромотор (250 Нм) с батареей ёмкостью 40 кВт*ч (запас хода – до 300 км по циклу WLTP); либо 218-сильный варианта (300 Нм) с аккумулятором на 60 кВт*ч (способен без подзарядки проехать до 470 км).

Отметим, у MG ZS на европейском рынке в прошлом году был зафиксирован заметный прирост: дилеры реализовали 19 676 машин, что на 99% больше, чем в «доковидном» 2019-ом. За январь-август текущего года было реализовано 13 190 кроссоверов, что на 23,6% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

кроссовер электромобиль новинки MG MG ZS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать? В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным пробл... 1151 0 1 07.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: кузов не может быть целым, а электрика не так уж и проста Новый Ларгус даже в «голой» базовой комплектации к осени 2021 года подорожал уже до без малого 800 тысяч рублей. Подержанный Citroen Berlingo или Peugeot Partner можно с лёгкостью найти за 3... 1332 0 1 06.10.2021
Статьи / Авто недели С атмосферником и автоматом, но не Camry: стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона Пока большинство покупателей гонится за кроссоверами, кто-то по привычке ищет седан. А с седанами история обычно даже проще: он должен быть помоложе и побольше. И, разумеется, не слишком дор... 8593 3 1 06.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59579 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34759 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29000 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings