MG обновила «зелёный» паркетник ZS: запас хода вырос почти до 440 км

Британская марка MG представила компактный кроссовер ZS в 2016 году на автосалоне в Гуанчжоу (Китай), рестайлинг он пережил в 2019-ом. Производство налажено на заводе компании из Поднебесной – SAIC Motor. Через пару лет на этой же автовыставке была представлена полностью электрическая версия паркетника с приставкой EV к названию. Теперь в компании рассказали об обновлении «зелёного» варианта модели.



На фото: обновлённый MG ZS EV

Большая часть внешних изменений ZS EV пришлась на переднюю часть: теперь электромобиль заметнее отличается от бензиновых версий. У автомобиля больше нет традиционной по виду решётки радиатора, её заменила слитная заглушка с рисунком в виде маленьких «ямок», что сделало «передок» более обтекаемым. Кроме того, здесь теперь виден порт для зарядки «зелёного» паркетника. ZS EV получил светодиодную оптику иного дизайна и немного пересмотренный задний бампер.



В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма. У неё иное программное обеспечение, обновлённая графика, функция управления со смартфона. Кстати, с помощью мобильного приложения можно дистанционно проверять уровень заряда батареи и управлять климат-контролем. Кроме того, у «посвежевшего» MG ZS EV теперь виртуальная «приборка» и имеется возможность беспроводной зарядки гаджетов.

Обновлённый кроссовер получил пару новых батарей – ёмкостью 51 и 72 кВт*ч (размещаются под полом автомобиля). В первом случае максимальный запас хода ZS EV составляет 318 км (расчёт вели по циклу WLTP), а вариант с более ёмким аккумулятором способен без подзарядки проехать 439 км. Отметим, ранее «электропаркетник» оснащался батареей ёмкостью 44,5 кВт*ч, а его запас хода составлял 262 км.



В компании отметили, что самый дальнобойный вариант появится в продаже в Великобритании в ноябре 2021 года. А версия «попроще» доберётся до дилеров в начале 2022-го. Цены для британского рынка пока не объявлены, однако европейские ценники в компании рассекретили. Так, минимальная стоимость обновлённого MG ZS EV равна 30 990 евро (эквивалентно примерно 2,58 млн рублей по текущему курсу), а топовый вариант обойдётся не менее чем в 34 990 евро (около 2,91 млн рублей).



Предполагается, что в дальнейшем компактному электрическому паркетнику от MG конкуренцию составит Renault Megane E-Tech Electric. Напомним, этот автомобиль французская марка представила в прошлом месяце в рамках Мюнхенского автосалона. В его основу легла модульная платформа CMF-EV. У него два варианта «начинки»: 130-сильный электромотор (250 Нм) с батареей ёмкостью 40 кВт*ч (запас хода – до 300 км по циклу WLTP); либо 218-сильный варианта (300 Нм) с аккумулятором на 60 кВт*ч (способен без подзарядки проехать до 470 км).

Отметим, у MG ZS на европейском рынке в прошлом году был зафиксирован заметный прирост: дилеры реализовали 19 676 машин, что на 99% больше, чем в «доковидном» 2019-ом. За январь-август текущего года было реализовано 13 190 кроссоверов, что на 23,6% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

