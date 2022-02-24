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  • Конкурент Volkswagen ID.3 от MG для Европы: тизеры и патентные изображения

Конкурент Volkswagen ID.3 от MG для Европы: тизеры и патентные изображения

24.02.2022 102 0 0

Новая «электричка» дебютирует в Старом Свете под конец текущего года. Не исключено, что технику модель разделит с универсалом MG5 Electric.

 

Европейское подразделение MG (некогда британский бренд ныне принадлежит китайскому концерну SAIC, в Поднебесной же ведется производство) анонсировало новый электрический хэтчбек. Объявлено, что модель длиной 4300 мм создана с учетом «потребностей европейцев», на местный рынок она должна выйти в четвертом квартале 2022 года. Имя пока не раскрыто. Между тем ссылки с постов в соцсетях британского офиса ведут на страницу, на которой можно подписаться на новости о грядущей премьере. Так вот URL-адрес при переходе содержит индекс MG4: вероятно, под этим именем электрокар предложат жителям Старого Света. К слову, там одним из главных конкурентов модели считают Volkswagen ID.3.

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Анонс сопроводили видеотизером. Впрочем, внешность модели уже не секрет: ранее патентные изображения новинки раздобыли китайские СМИ. Судя по всему, электрохэтч является оригинальной разработкой компании, то есть это не клон другой марки, которой тоже владеет SAIC. Напомним, в актуальной гамме MG многие модели представляют собой «китайцев» с перевешанными эмблемами: среди них, например, электрический универсал MG5 Electric (исходник – Roewe Ei5), пикап MG Extender (сделан из Maxus T70) и кроссовер MG Hector (аналог Baojun 530; Baojun – совместный проект SAIC и General Motors).

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Особенности внешнего облика новой «пятидверки» — довольно агрессивный передний бампер, раздвоенный спойлер и сделанные в виде единой плашки задние фонари с «игреками» по краям. К слову, последнее дизайнерское решение можно увидеть и на свежем паркетнике Chery Omoda 5. Салон электрохэтча еще не засвечен.

О начинке компания пока не рассказала. Некоторые зарубежные СМИ полагают, что новинка разделит технику с упомянутым выше универсалом MG5 Electric. В Европе «сарай» после рестайлинга представлен  в двух исполнениях. Так, версия Standard Range имеет электромотор мощностью 177 л.с. и батарею емкостью 50,3 кВт*ч, запас хода – 320 км по циклу WLTP. У MG5 Electric Long Range 156-сильный электродвигатель и аккумулятор на 61,1 кВт*ч, дальнобойность – 400 км. В обоих случаях электромотор установлен на передней оси.

Электрохэтч также ждут в Китае, причем там он может появиться раньше, чем в Европе.

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