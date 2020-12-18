Брат Chevrolet Captiva от MG тоже скоро обновится: два варианта решетки и семиместная версия

Посвежевший паркетник Hector подловили во время съемок для рекламы. Модели слегка подправили дизайн экстерьера, для интерьера предусмотрена двухцветная отделка. Кроме того, у кросса с приставкой Plus будет версия с салоном на семерых.

Пятиместный кроссовер под именем Hector в гамме марки MG появился в 2019-м. Модель не разработана с нуля, она представляет собой переделанный Baojun 530, у которого, кстати, есть еще два родственника – Chevrolet Captiva второго поколения и Wuling Almaz. Напомним, бренды Baojun и Wuling – это совместные проекты концернов General Motors и SAIC, ну а MG принадлежит SAIC. В середине 2020-го к «просто» Hector присоединился шестиместный вариант с приставкой Plus и своим дизайном. Обе модификации пока продают только в Индии, и стандартный SUV там, в целом, пользуется неплохим спросом. Однако в MG все же решили освежить модель: кадры с модернизированным Гектором опубликовало индийское издание Rushlane, они, судя по всему, были сделаны во время съемок рекламного ролика.

Обновленный MG Hector 1 / 4 Обновленный MG Hector 2 / 4 Обновленный MG Hector 3 / 4 Обновленный MG Hector 4 / 4

У радиаторной решетки застуканного паркетника «точечный» рисунок вместо сетки, еще вроде бы крупнее стали диски, хотя дизайн у них прежний: дореформенному кроссу положены 17-дюймовые, а у обновленного, видимо, 18 дюймов. Кроме того, затемнили соединяющую задние фонари декоративную плашку. Между тем ранее индийские профильные СМИ распространили фото Гектора, пойманного «на воле», так вот у той машины была решетка с горизонтальными полосками. То есть либо покупателям предложат два варианта оформления на выбор, либо «точечный» узор будет в дорогих комплектациях.



Для салона теперь предусмотрена двухцветная отделка, тогда как у дореформенного Hector – черный пластик и такого же цвета обивка кресел. Еще индийцы надеются на расширение списка оборудования, хотя кросс и так неплохо оснащен: есть мультимедийная система с вертикальным тачскрином, светодиодная оптика, панорамная крыша со сдвижной секцией, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль.

Дореформенный MG Hector 1 / 3 Дореформенный MG Hector 2 / 3 Дореформенный MG Hector 3 / 3

Техника же, скорее всего, прежняя. Кроссовер доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 от Baojun 530 (на Гекторе мотор выдает 143 л.с.) и 170-сильным фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (у остальных братьев дизеля нет). Для паркетника MG с полуторалитровым мотором еще можно заказать 48-вольтовый стартер-генератор. Бензиновый Hector бывает с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, дизель комплектуется только 6МКП. Привод лишь передний.



Дизайн Hector Plus менять не стали, ведь эта версия еще совсем свежая. Однако и для такого кросса готова обновка – его можно будет приобрести не только с шести-, но и с семиместным салоном, в этом случае во втором ряду вместо двух «капитанских» кресел установят диван.

MG Hector Plus. Дизайн этого кросса менять не будут, зато к шестиместной версии присоединится кросс с салоном на семерых 1 / 5 MG Hector Plus. Дизайн этого кросса менять не будут, зато к шестиместной версии присоединится кросс с салоном на семерых 2 / 5 MG Hector Plus. Дизайн этого кросса менять не будут, зато к шестиместной версии присоединится кросс с салоном на семерых 3 / 5 MG Hector Plus. Дизайн этого кросса менять не будут, зато к шестиместной версии присоединится кросс с салоном на семерых 4 / 5 MG Hector Plus. Дизайн этого кросса менять не будут, зато к шестиместной версии присоединится кросс с салоном на семерых 5 / 5

Семиместный MG Hector Plus поступит в продажу в январе 2021 года, тогда же, вероятно, дебютирует и посвежевший Hector.



Как сообщалось ранее, родственный Гектору паркетник Chevrolet Captiva тоже скоро обновится: такую модель анонсировали для Мексики, но если оба кросса MG внешне отличаются от исходного «китайца», то модель Шеви повторит рестайлинговый же Baojun 530.