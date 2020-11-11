«Вторую» Chevrolet Captiva обновили через два года после дебюта: огромный экран и не только

Кроссовер, который в Chevrolet позиционируют в качестве Captiva второго поколения, впервые показали в ноябре 2018-го. Модель не является собственной разработкой марки – под хорошо знакомым россиянам именем скрывается «китаец» Baojun 530. Напомним, бренд Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC. На рынок «вторая» Каптива вышла в 2019-м, сегодня ее продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока (в планах еще была Юго-Восточная Азия, но оттуда Шеви практически ушла). А в следующем году паркетник доберется до Мексики, причем сразу в обновленном виде.

Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 1 / 6 Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 2 / 6 Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 3 / 6 Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 4 / 6 Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 5 / 6 Обновленная Chevrolet Captiva для Мексики 6 / 6

Если дореформенная Captiva повторяет «первозданный» Baojun 530, то кросс 2022 модельного года (так он заявлен для Мексики) сделан из рестайлингового же «китайца», то есть образца 2019 года. Паркетник Chevrolet обзавелся новыми радиаторной решеткой и бамперами, расположенные сверху светодиодные дневные ходовые огни стали еще у́же, вдобавок они теперь объединены между собой блестящей полоской. А вот с багажной двери, напротив, убрали хромированную вставку. Внешние отличия от Baojun 530 – отсутствие блестящих «штрихов» на решетке, 18-дюймовые диски («китайцу» положены 17-дюймовые) и, разумеется, галстук-бабочка вместо головы лошади.



Салон модернизированного кроссовера мексиканское подразделение Chevrolet полностью еще не показало. Впрочем, и «фрагментов», засвеченных в видеоролике, достаточно, дабы понять, что, как и обновленный Baojun 530, Captiva получила мультимедийную систему с вертикальным тачскрином – его присутствие выдают вертикальные же центральные дефлекторы обдува. В Китае кросс имеет дисплей диагональю 10,4 дюйма, аналогичный, вероятно, достался и модели Шеви. У прежней Каптивы 8-дюймовый планшет возвышается над передней панелью, а дефлекторы находят под экраном.



Дореформенная Chevrolet Captiva второго поколения. Такой кросс сегодня продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока 1 / 5 Дореформенная Chevrolet Captiva второго поколения. Такой кросс сегодня продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока 2 / 5 Дореформенная Chevrolet Captiva второго поколения. Такой кросс сегодня продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока 3 / 5 Дореформенная Chevrolet Captiva второго поколения. Такой кросс сегодня продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока 4 / 5 Дореформенная Chevrolet Captiva второго поколения. Такой кросс сегодня продают в странах Южной Америки и Ближнего Востока 5 / 5

Также Chevrolet Captiva получила новую «приборку» и панорамную крышу со сдвижной секцией, еще мексиканской версии обещаны кнопка запуска мотора, камера заднего вида и парктроник. При этом у модели всего четыре подушки безопасности. Как и в других странах, в Мексике кроссовер будет доступен в пяти- или семиместном исполнении (в Китае у Baojun 530 еще есть шестиместный вариант).



О моторе пока ни слова, впрочем, он наверняка перешел с «китайца», речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 147 л.с. – таким же двигателем оснащается и дореформенная Captiva в других странах. Дорестайлинговый кросс Chevrolet доступен с «механикой» или вариатором, те же коробки, скорее всего, будут и у мексиканской Каптивы (ими же комплектуется и посвежевший Baojun 530). Полного привода ни у «китайца», ни у модели американской марки нет – только передний.

Обновленный Baojun 530 1 / 5 Обновленный Baojun 530 2 / 5 Обновленный Baojun 530 3 / 5 Обновленный Baojun 530 4 / 5 Обновленный Baojun 530 5 / 5

На остальных рынках Captiva тоже, вероятно, обновится, и не исключено, что даже раньше, чем продажи SUV стартуют в Мексике.



Между тем у Baojun 530 есть еще два брата: в Индонезии кроссовер известен как Wuling Almaz (Wuling тоже является совместным проектом GM и SAIC), а в Индии это MG Hector (марка MG принадлежит SAIC). Паркетник Wuling, видимо, также ждет рестайлинг, а вот у Гектора изначально свой дизайн.