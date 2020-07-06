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  • Брат Chevrolet Captiva обрёл шестиместную версию: свой дизайн, но техника – от базового SUV

Брат Chevrolet Captiva обрёл шестиместную версию: свой дизайн, но техника – от базового SUV

06.07.2020 55 0 0

На индийский рынок вот-вот выйдет трехрядный паркетник MG Hector Plus. Модель некогда британской марки предложат с бензиновым или дизельным моторами, у нее также есть «мягкогибридная» версия. Привод – исключительно передний.

 

Пятиместный кроссовер MG Hector стартовал в Индии в июле 2019-го, там продают машины локальной сборки, выпуск налажен на бывшем заводе General Motors. Модель не разработана с нуля, она представляет собой переделанный Baojun 530. Кстати, «китаец» также стал донором для представленного в Индонезии Wuling Almaz и новой Chevrolet Captiva, доступной в странах Южной Америки и Ближнего Востока (Baojun и Wuling – это совместные проекты General Motors и SAIC, бренд MG принадлежит SAIC). К чести индийского подразделения MG следует отметить, что Гектор внешне изначально заметно отличался от китайского исходника, тогда как Chevrolet и Wuling, по сути, обошлись лишь перевешиванием эмблем (впрочем, позже Baojun 530 обновили, так что он отдалился от Captiva и Almaz). А теперь в Индии открыли прием заказов на трехрядную версию MG Hector, получившую к имени приставку Plus, и у такого кросса тоже свой дизайн экстерьера.

MG Hector Plus
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MG Hector Plus
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Итак, Hector Plus обрел новую радиаторную решетку – с горизонтальными «штрихами» вместо «сетки» и без массивной хромированной окантовки. Еще заменили бамперы, фары и дневные ходовые огни (расположены сверху). Задние фонари сохранили свою форму, но начинка – иная. Кроме того, лишь Hector Plus может быть окрашен в синий цвет. Длина Плюса составляет 4720 мм, что на 65 мм больше, чем у пятиместного SUV. Остальные габариты не изменились: ширина – 1835 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2750 мм.

MG Hector Plus. Исходный Baojun 530 также бывает пяти-, шести- или семиместным, Wuling Almaz — только пятиместный, новая Chevrolet Captiva — пяти- или семиместная
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MG Hector Plus. Исходный Baojun 530 также бывает пяти-, шести- или семиместным, Wuling Almaz — только пятиместный, новая Chevrolet Captiva — пяти- или семиместная
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MG Hector Plus. Исходный Baojun 530 также бывает пяти-, шести- или семиместным, Wuling Almaz — только пятиместный, новая Chevrolet Captiva — пяти- или семиместная
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MG Hector Plus. Исходный Baojun 530 также бывает пяти-, шести- или семиместным, Wuling Almaz — только пятиместный, новая Chevrolet Captiva — пяти- или семиместная
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Внутри же растянутый кросс повторяет базовую модель, если, конечно, не считать наличие третьего ряда кресел. Причем в MG решили сначала запустить шестиместный Hector Plus, с раздельными «капитанскими» сиденьями во втором ряду. Позже появится семиместная версия. Как и для «просто» Hector, для Плюса предусмотрены: светодиодная оптика, панорамная крыша со сдвижной секцией, «кожаный» салон, шесть подушек безопасности, мультимедийная система с вертикальным тачскрином и голосовым управлением, камеры кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль. А вот открыть багажник «пинком», то есть проведя ногой под бампером, сможет только владелец Hector Plus.

Пятиместный MG Hector
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Пятиместный MG Hector
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Пятиместный MG Hector
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Двигатели перешли с пятиместного кроссовера: в Индии Hector Plus предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 от Baojun 530 (на «индийце» мотор выдает 143 л.с.) и 170-сильным фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (у остальных братьев дизеля нет). Для бензинового кросса еще можно заказать 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий мотору в первые секунды разгона (такой предусмотрен и для «просто» Hector). Отличие лишь одно: если пятиместный MG Hector с полуторалитровым мотором бывает и с «механикой», и с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, независимо от наличия гибридного довеска, то у Плюса 6МКП положена лишь версии со стартер-генератором. Дизель в любом случае комплектуется «механикой». Привод – исключительно передний (как и у родственников).

На данный момент клиенты в Индии могут оставить депозит в размере 50 000 рупий (около 47 000 рублей по актуальному курсу). Полноценные продажи MG Hector Plus стартуют в середине июля, тогда же объявят цены. Пятиместный кроссовер стоит от 1 283 800 рупий (1 213 000 рублей). «Просто» Hector начал карьеру довольно успешно: с июля по декабрь 2019-го на индийском рынке реализовано 15 930 автомобилей. Для сравнения, паркетник Tata Harrier за весь прошлый год обрел 15 227 владельцев.

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