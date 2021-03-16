Непопулярный пикап MG Extender после рестайлинга не во всём повторил исходного «китайца»

Грузовик некогда британской марки кардинально преобразился внешне, а вот салон реформы почти не затронули. Техника тоже прежняя.

В гамме MG рамный пикап появился в 2019-м, модель не разработана с нуля – это клон «китайца» Maxus T70, который, в свою очередь, представляет собой модернизированную версию Maxus T60. Напомним, оба бренда принадлежат концерну SAIC (к слову, Maxus произошел от британской LDV, а той когда-то владела Группа ГАЗ). Первым рынком для грузовика MG стал Таиланд, где он зовется Extender, покупателям предлагаются машины локальной сборки. Таиландцам модель некогда британской марки не приглянулась, а ведь в этой стране любят пикапы (в 2020-м на них пришлось 46,1% от общего объема продаж). Так, в прошлом году Extender разошелся тиражом лишь в 5387 экземпляров, тогда как, например, Nissan Navara обрел 13 523 владельцев, результат Mitsubishi Triton (он же L200) – 25 704 штуки, Toyota Hilux – 129 893 единицы, ну а лидером всего тайского рынка является Isuzu D-Max – 160 328 единиц.

Прежний MG Extender для Таиланда, он же Maxus T70 1 / 4 Прежний MG Extender для Таиланда, он же Maxus T70 2 / 4 Прежний MG Extender для Таиланда, он же Maxus T70 3 / 4 Прежний MG Extender для Таиланда, он же Maxus T70 4 / 4

И вот на этом фоне таиландское подразделение MG решило обновить грузовик. Полноценная презентация намечена на 22 марта, но модель уже показали местным СМИ, среди них оказалось издание MagCarZine, опубликовавшее фото. Любопытно, что в Китае такой пикап дебютировал лишь несколько дней назад, причем на исторической родине его позиционируют в качестве отдельной модели – Maxus T90. В Поднебесной «девяностый», судя по всему, будет продаваться одновременно с T70, однако в Таиланде это именно рестайлинг, а дореформенный вариант уже исчез с локального сайта MG.



Новый MG Extender для Таиланда. 1 / 5 Новый MG Extender для Таиланда. 2 / 5 Новый MG Extender для Таиланда. 3 / 5 Новый MG Extender для Таиланда. 4 / 5 Новый MG Extender для Таиланда. 5 / 5

Итак, внешне Extender полностью повторил Maxus T90 (не считая эмблем), даже не стали заморачиваться с радиаторной решеткой, хотя у дореформенного пикапа MG она была своя. Ну а если сравнивать с прежним грузовиком, то перемены, конечно, разительные: помимо массивных хромированных горизонтальных плашек, модели также достались двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар и противотуманки – все это добро на светодиодах), новые передний бампер, капот и фонари, плюс на корме еще красуются дополнительные светящиеся секции.



Новый MG Extender для Таиланда. 1 / 2 Новый MG Extender для Таиланда. 2 / 2

Как и прежде, в Таиланде пикап будет доступен с полуторной или двойной кабиной. А вот в Китае, по предварительным данным, у Maxus T90 «простой» версии нет. Пока раскрыты габариты лишь рестайлингового MG Extender Double Cab, и у этого варианта они не изменились: длина равна 5365 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1850 мм, колесная база – 3155 мм, заявленный дорожный просвет – 216 мм.

Салон «китайца» Maxus T90 пикап MG на этот раз копировать не стал, внутри Extender вообще остался прежним, заменили только цветовую схему – теперь черно-коричневая (прежде была черная отделка). «Девяностый» же получил полностью новый интерьер: у него иная передняя панель, центральные дефлекторы обдува переехали ниже, появились виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы, и нефиксируемый джойстик «автомата».

Новый MG Extender для Таиланда. 1 / 6 Новый MG Extender для Таиланда. 2 / 6 Новый MG Extender для Таиланда. 3 / 6 Новый MG Extender для Таиланда. 4 / 6 Новый MG Extender для Таиланда. 5 / 6 Новый MG Extender для Таиланда. 6 / 6

Двигатель MG Extender реформы тоже не затронули – в Таиланде модель оснащается турбодизелем 2.0 мощностью 161 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод – задний или полный. У пикапа лонжеронная рама и неразрезной задний мост на рессорах. Между тем Maxus T90 в Китае положен битурбированный дизель 2.0, выдающий 218 л.с., он сочетается с восьмиступенчатым «автоматом».



Maxus T90. На фото autohome.com.cn запечатлена топ-версия с расширителями колесных арок и крючками на бортах – у рестайлингового MG Extender такая тоже имеется 1 / 3 Maxus T90. На фото autohome.com.cn запечатлена топ-версия с расширителями колесных арок и крючками на бортах – у рестайлингового MG Extender такая тоже имеется 2 / 3 Maxus T90. На фото autohome.com.cn запечатлена топ-версия с расширителями колесных арок и крючками на бортах – у рестайлингового MG Extender такая тоже имеется 3 / 3

Под брендом MG грузовик еще продают в некоторых странах Ближнего Востока, но там он носит индекс T60. Скорее всего, «их» версию тоже скоро обновят.

