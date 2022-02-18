Единственный батарейный «сарай»: MG5 Electric выходит на европейский рынок

Британская марка MG, входящая в состав китайского автоконцерна SAIC, раскрыла подробности о компактном электрическом универсале MG5 Electric для рынка континентальной Европы. Продажи стартуют в марте и как минимум год прямых конкурентов у MG5 Electric не будет.

Марка MG отошла китайцам в 2005 году просе развала MG Rover Group: бывший британский производитель лёгких спорткаров переключился на выпуск массового китайского ширпотреба после чего его присутствие в Европе долгое время ограничивалось исторической родиной, то есть Великобританией. В 2019 году на волне всеобщей электромобильной истерики было сформировано подразделение MG Motor Europe для наступления на материк. Активная фаза этого наступления началась в 2021 году, когда к plug-in гибридному кроссоверу MG EHS присоединились обновлённый компактный батарейный паркетник MG ZS и флагманский кроссовер MG Marvel R Electric.

Четвёртая модель — компактный универсал MG5 Electric — была анонсирована ещё в марте прошлого года с обещанием старта продаж в октябре, но несколько задержалась — выход на рынок перенесли на март 2022-го. MG5 Electric — это на самом деле перелицованный китайский Roewe Ei5 (марка Roewe официально в Европе не представлена), который в 2021 году пережил рестайлинг. В Великобритании до сих пор продаётся дорестайлинговый универсал, а для материка подготовили обновлённый вариант, с более элегантным дизайном экстерьера и полностью новым салоном. При этом в Китае уже есть полностью новый купеобразный седан MG5 , который до Европы пока не добрался.



MG5 Electric преподносится как единственный в Европе электрический универсал, что правда — ни у кого из конкурентов «электричек» в таком кузове пока нет, все сейчас упирают на кроссоверы (по сути, те же универсалы, только слегка приподнятые). Ближайшие аналоги ожидаются в 2023 году от корпорации Stellantis — это батарейные универсалы Opel Astra-e Sports Tourer и Peugeot e-308 SW. MG, стало быть, имеет все шансы снять сливки с пока никем назанятой ниши.



Характеристики MG5 Electric по сравнению с изложенными в прошлогоднем анонсе существенно скорректированы. Актуальная габаритная длина — 4600 мм, ширина — 1818 мм, высота — 1543 мм, колёсная база — 2659 мм. Объём багажника — 479 л, со сложенными задними сиденьями — 1367 л. Снаряженная масса — 1562 кг.



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Силовых установок две, обе предполагают единственный электромотор на передней оси. На версии Standard Range он выдаёт максимальные 130 кВт (177 л.с.) и 280 Нм и идёт в комплекте с батареей ёмкостью 50,3 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 320 км пробега по циклу WLTP. На версии Long Range максимальная мощность снижена до 115 кВт (156 л.с.) при неизменном крутящем моменте, ёмкость батареи увеличена до 61,1 кВт·ч, запас хода по WLTP — до 400 км. Разгон до 100 км/ч в обоих случаях занимает 8,3 с, максимальная скорость — 185 км/ч. Максимальная мощность зарядки — всего 87 кВт. На борту есть бытовая розетка мощностью 2,2 кВт для зарядки бытовой техники, электросамокатов и прочих средств малой мобильности.



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Базовая комплектация Comfort довольно богатая: есть комплекс электронных ассистентов водителя MG Pilot (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон и проч.), кондиционер, полностью светодиодная «оптика», подогрев сидений, камера заднего вида, виртуальный 7-дюймовый щиток приборов, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, аудиосистема с шестью громкоговорителями, четыре USB-порта и многое другое.



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Цены в Германии — от 35 490 евро до 38 490 евро без учёта правительственных субсидий, с ними бюргер может стать счастливым обладателем китайского батарейного «сарая» уже за 25 920 евро. Для сравнения скажем, что самый доступный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 стоит сейчас в Германии от 36 960 евро (без субсидий).



В прошлом году продажи MG в Европе (включая Великобританию) составили 52 546 автомобилей, это в три раза больше чем в 2020-м. Из этого объёма 21 946 пришлись на континентальную Европу (в 2020 году было 7200 машин). В этом году совокупные продажи в Европе должны достичь 150 тысяч машин — не факт, что получится, но посмотрим. В 2024 году марка MG планирует вернуться к выпуску спорткаров, первым должна стать серийная версия прошлогоднего концепта Cyberster.

