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  • Подробности об электрических Opel Astra-e и Peugeot e-308: замены платформы не будет

Подробности об электрических Opel Astra-e и Peugeot e-308: замены платформы не будет

09.02.2022 52 0 0

В следующем году на европейский рынок выйдут электрические версии родственных компактных моделей Opel Astra и Peugeot 308. Специально для них Stellantis в очередной раз перекроил немолодую платформу EMP2. Стали известны ключевые технические характеристики.

 

О том, что Opel Astra и Peugeot 308 станут электромобилями, мы сообщали ещё в апреле прошлого года, когда новая Astra даже не была официально представлена (премьера состоялась летом). Тогда инсайдеры лишь констатировали факт, что батарейные версии готовятся и выйдут на рынок в 2023 году, но ничего не было известно о технической составляющей.

Бензиновые, дизельные и plug-in гибридные версии актуальных Opel Astra и Peugeot 308 построены на модульной платформе EMP2, спроектированной в начале прошлого десятилетия. Эта платформа изначально не предполагала создание на ней чисто электрических моделей, но в приложении к лёгким коммерческим автомобилям, («каблучкам», однотонным фургонам и минивэнам) эту «тележку» всё-таки электрифицировали, причём относительно малой кровью, так как машины эти довольно крупные, выкроить в них место для батареи было несложно.

Легковых электромобилей на платформе EMP2 до сих пор нет, а летом 2020 года тогдашняя Groupe PSA (ныне Stellantis) анонсировала полностью новую электромобильную платформу eVMP для компактных и среднеразмерных машин и пообещала представить первые созданные на ней серийные модели в 2023 году. Логично было предположить, что электрические версии Opel Astra и Peugeot 308 переедут на платформу eVMP и порадуют большим запасом хода на одной зарядке (до 650 км), но этого, как оказалось, не будет.

Peugeot 308 SW

По данным немецкого журнала auto motor und sport, Opel Astra-e и Peugeot e-308 сохранят платформу EMP2, которую всё-таки сумели приспособить для легковых электромобилей. Последняя версия этой платформы называется EMP-V3, в приложении к электромобилям она предполагает использование единственного электромотора на передней оси с максимальной отдачей в 115 кВт (156 л.с.) и 270 Нм. Ёмкость батареи составит 54 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 400 км по циклу WLTP. То есть электрическая версия платформы EMP-V3 ненамного превосходит по характеристикам электрическую версию младшей платформы CMP, на которой, например, построен компактный Citroen e-C4: отдача двигателя — 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм, ёмкость батареи — 50 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 350 км.

Citroen e-C4

Немецкие коллеги говорят, что Opel Astra-e и Peugeot e-308 будут предлагаться в том числе с кузовами универсал — редкое предложение на рынке, альтернатива сейчас есть лишь в лице китайского «сарая» MG5 Electric. Будет ли аналогичным образом электрифицирован родственный премиальный хэтчбек DS 4, пока неизвестно, но это вполне вероятно с учётом того, что уже в 2024 году DS хочет полностью переключиться на электромобили. Марку Opel ждёт полное «озеленение» в 2028 году, марку Peugeot — в 2030 году (за пределами Европы модели с ДВС могут остаться).

MG 5 Electric для Европы — это перелицованный рестайлинговый китайский Roewe Ei5 с единственным электродвигателем на передней оси, выдающим в версии Long Range максимальные 115 кВт (156 л.с.) и 280 Нм. Батарея ёмкостью 61,1 кВт·ч обеспечивает 400 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP.

Добавим, что никакой официальной и неофициальной информации о том, какие модели будут сделаны на новой платформе eVMP, до сих пор нет, равно как и о том, «жива» ли вообще эта платформа. Летом прошлого года Stellantis анонсировал аж четыре новые электромобильные «тележки», в том числе STLA Medium, которая, возможно, есть не что иное, как переименованная eVMP, но опять-таки никаких подтверждений этому предположению у нас пока нет.

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