Пока не хот: хэтчбек MG4 Electric раскрыл салон и характеристики перед дебютом в Европе

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, продолжает постепенно рассекречивать свою новинку — компактный электрический заднеприводный хэтчбек Mulan, он же MG4 Electric в приложении к европейскому рынку: сегодня впервые показан интерьер, объявлены ключевые технические характеристики.

Марка MG принадлежит китайцам с 2005 года и до 2019 года практически не была представлена в континентальной Европе (на исторической родине — в Великобритании — китайские MG всё это время продавались), но затем было сформировано «материковое» подразделение MG Motor Europe с акцентом на электромобили и работа закипела, продажи стали расти как на дрожжах, чему немало способствует дефицит моделей у домашних, европейских автопроизводителей. В прошлом году MG реализовала в Европе 52 546 машин, в три раза больше, чем в 2020-м. План на этот год — продать не менее 150 тысяч автомобилей, для чего марка расширяет модельную линейку: в марте к дилерам поступил универсал MG5 Electric, а в четвёртом квартале в продаже появится хэтчбек MG4 Electric.

В Поднебесной новенький хэтчбек получил имя Mulan в честь известной героини китайского эпоса, его официальные фотографии китайские СМИ опубликовали всего пару недель назад, а в MG Motor Europe работает полноценная пресс-служба и она сегодня дала куда больше полезной информации о новинки, чем китайские источники.



Итак, в основе MG4 лежит разработанная SAIC новая модульная платформа MSP (Modular Scalable Platform), которая в Китае называется Nebula, она подходит для широкого спектра «электричек» (седаны, кроссоверы, минивэны, коммерческий фургоны и проч.) с колёсной базой от 2650 до 3100 мм и батареей ёмкостью от 40 до 150 кВт·ч. У европейского MG4 Electric будут две 400-вольтовые батареи на выбор — ёмкостью 51 и 64 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 350 и 450 км соответственно.



Батарея MG4 Electric заявлена как самая тонкая в своём классе — её толщина составляет 110 мм, но точно такую же толщину батареи ранее заявила Renault для хэтчбека Megane E-Tech Electric.

Единственный электромотор находится на задней оси: у версии с батареей на 51 кВт·ч он выдаёт максимальные 125 кВт (170 л.с.), с батареей на 64 кВт·ч — 150 кВт (204 л.с.). До 100 км/ч MG4 Electric разгоняется за 8 с, максимальная скорость — 160 км/ч (пресс-служба MG не уточняет, к какой именно версии относятся эти цифры).



Между тем китайские СМИ обещали, что Mulan сможет набрать первую «сотню» за 4 с, то есть в два раза быстрее. Не исключено, что в будущем у MG4/Mulan появится более мощная, спортивная версия — аналог пока ещё не представленного полноприводного VW ID.3 GTX. Обычный заднеприводный VW ID.3 с электромотором мощностью 204 л.с. набирает первую «сотню» за 7,3 с, переднемоторый Renault Megane E-Tech Electric мощностью 218 л.с. — за 7,4 с.

Подвеска у MG4 Electric полностью независимая, передняя — типа МакФерсон, задняя — многорычажная, обе подвески собраны на мощных подрамниках, на заднем подрамнике «висит» и силовой блок. Обещаны идеальная развесовка (50:50) и отточенная управляемость в лучших европейских традициях. Габаритная длина MG4 Electric — 4287 мм, ширина — 1836 мм, высота — 1504 мм.



Интерьер MG4 Electric показан пока на единственной фотографии, на которой мы видим лаконичную переднюю панель с двумя дисплеями — маленьким приборным и большим мультимедийным. Под мультимедийным экраном есть ряд физических клавиш, отвечающих за регулировку громкости, обогрев стёкол и включение/выключение климатической установки, отдельного блока микроклимата нет — все настройки зашиты в меню операционной системы. Шайба выбора режимов силовой установки и крупная клавиша электромеханического «ручника» расположены на торчащей из передней панели консоли, половину её площади занимает лоток беспроводной зарядки для смартфонов. Под консолью находятся вещевая ниша, подстаканники, USB-порты и 12-вольтовая розетка.



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MG4 Electric сейчас проходит заключительный цикл испытаний в Европы и уже скоро даст бой вышеупомянутым Volkswagen ID.3 и Renault Megane E-Tech Electric. Цены пока не объявлены, но они наверняка будут ниже, чем у конкурентов.

