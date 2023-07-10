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  • Серийный MG Cyberster: «нормальный» руль, подъёмные двери и четыре экрана

Серийный MG Cyberster: «нормальный» руль, подъёмные двери и четыре экрана

10.07.2023 73 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, продолжает рассекречивать первую за долгие годы спортивную новинку — электрический родстер Cyberster: опубликованы фотографии интерьера серийной версии.

В статусе концепта MG Cyberster дебютировал в апреле 2021 года на Шанхайском автосалоне, в мае 2022-го в Лондоне состоялся закрытый показ предсерийной версии, а сегодня рассекречен серийный салон. От предсерийного он отличается некоторыми деталями отделки и традиционным круглым рулём вместо усечённого штурвала в стиле Tesla, хотя не исключено, что последний предложат в виде опции. Подъёмные двери гильотинного типа сохранились и оснащены сервоприводом — вероятно, тоже опциональным, потому что на прежних фотографиях у спорткара есть наружные дверные ручки, а на свежих — нет.

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Открыть оснащённые сервоприводом двери из салона можно крупными клавишами в нижней части центральной консоли, на ней же разместились клавиша управления мягким складным верхом, вертикальный блок клавиш управления режимами силовой установки и вертикальный экран с настройками различных систем электромобиля, при этом над экраном есть блок «горячих» клавиш управления микроклиматом. Приборный щиток панорамного типа состоит из трёх экранов. Подрулевые лепестки заведуют режимами рекуперативного торможения.

Дизайн Cyberster разрабатывался в Великобритании, в нём заметны родовые черты последнего бензинового родстера марки — MG F/TF (выпускался с 1995 по 2011 год). Габаритная длина Cyberster — 4535 мм, ширина — 1913 мм, высота — 1329 мм, колёсная база — 2690 мм. Снаряженная масса в зависимости от модификации — 1850-1985 кг, штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые.

Базовый Cyberster будет иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с.), у продвинутой версии отдача электромотора увеличена до 250 кВт (340 л.с.), а топовая полноприводная версия получит двухмоторную силовую установку с максимальной совокупной отдачей в 400 кВт (544 л.с.). Ёмкость вмонтированной в пол батареи, по данным журнала CarNewsChina, — 64 либо 77 кВт·ч, запас хода по китайскому циклу CLTC — 501-580 км.

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Живая премьера MG Cyberster состоится на этой неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, продажи в Китае начнутся до конца текущего года, в Европе — летом 2024-го, когда марка MG будет отмечать свой вековой юбилей. Ожидается, что базовая версия Cyberster будет стоить около 55 000 фунтов стерлингов.

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