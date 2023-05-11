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  • MG Cyberster: закрытый показ в Лондоне, интерьер и ориентировочная цена

MG Cyberster: закрытый показ в Лондоне, интерьер и ориентировочная цена

11.05.2023 165 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, впервые живьём показала предсерийную версию электрического родстера Cyberster, но и это ещё не полноценная премьера, хотя ажиотаж, кажется, уже зашкаливает.

Ожидалось, что мировая премьера MG Cyberster состоится в апреле в рамках Шанхайского автосалона, но тогда британская марка опубликовала лишь фирменные рендеры серийной версии новинки, а в виде концепта Cyberster, напомним, дебютировал весной 2021 года — он стал прологом к развороту британской марки от китайского ширпотреба к элегантным спортивным моделям в лучших исторических традициях MG.

На этой неделе Cyberster наконец-то показали живьём в лондонской студии MG — правда, очень ограниченному кругу лиц, среди которых были представители британских журналов Autocar и Auto Express. Полноценная публичная премьера ожидается в июле на Фестивале скорости в Гудвуде, а в продаже на европейском рынке электрический родстер появится летом 2024 года, когда марка MG будет вовсю отмечать свой вековой юбилей.

Британские коллеги выяснили, что начальная цена MG Cyberster будет находиться в диапазоне от 50 000 до 55 000 фунтов стерлингов, но не сообщили никаких новых технических подробностей, а лишь повторили то, что ранее сообщал китайский Минпром: базовый MG Cyberster будет иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с.), а совокупная отдача двухмоторной полноприводной версии составит 400 кВт (544 л.с.). Плоская батарея интегрирована в пол, её ёмкость пока не раскрыта, равно как и запас хода на одной зарядке.

Стилистически Cyberster тяготеет к последнему исконно британскому родстеру MG F/TF, что выпускался с 1995 по 2011 год и оснащался только бензиновыми двигателями, при этом Cyberster намного крупнее и тяжелее своего исторического предка. Габаритная длина Cyberster — 4535 мм, ширина — 1913 мм, высота — 1329 мм, колёсная база — 2690 мм. Снаряженная масса в зависимости от модификации — 1850-1985 кг. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые (как у машины на фотографиях).

Салон — строго двухместный, складная крыша — матерчатая. Дизайн салона впервые показан крупно: место водителя от места пассажира отделяют перегородка и высокий центральный тоннель. Панорамный трёхэкранный щиток приборов хорошо сочетается с усечённым штурвалом без верхней части опыта, но стандартный круглый руль тоже будет доступен в качестве альтернативы.

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Британские дилеры MG с нетерпением ждут серийный Cyberster, потому что клиенты уже выстроились в очередь и готовы с ходу купить тысячи экземпляров родстера, но как только ажиотаж уляжется, ожидаемый спрос должен составить около 2000 машин в год в одной только Великобритании. Покупатели из континентальной Европы тоже с большим интересом ждут начала продаж Cyberster, ведь в сегменте электромобилей аналогов у него сейчас почти нет, а в перспективе главным конкурентом Cyberster будет полностью электрический Porsche 718, его выход на рынок запланирован на 2025 год.

Появится MG Cyberster и в Китае, но европейский рынок для родстера приоритетный. Добавим, что в Поднебесной марка MG с недавних пор предлагает спортивные модели с бензиновыми двигателями — например, эффектный лифтбек MG 7.

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