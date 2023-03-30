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  • MG 7: флагманский спортивный лифтбек поступил в продажу с пожизненной гарантией

MG 7: флагманский спортивный лифтбек поступил в продажу с пожизненной гарантией

30.03.2023 107 0 0

Британская марка MG, входящая в состав китайского автоконцерна SAIC, запустила в продажу на китайском рынке эффектный среднеразмерный лифтбек MG 7 — первенца спортивной линейки MG Black Label. Цены начинаются от 119 800 юаней (1,34 млн рублей в переводе по текущему курсу).

В китайской линке MG уже была модель под номером 7 — так назывался среднеразмерный седан, что выпускался в период с 2007 по 2013 год и представлял собой бэдж-инжиниринговую версию Rover 75 — автомобиля, разработанного ещё под патронажем BMW во второй половине 90-х. Сегодня MG на фоне успешных продаж в Китае и Европе вспоминает свои исторические корни и делает всё более явный акцент на спорт: в апреле ожидается премьера электрического родстера Cyberster, а на этой неделе в продажу поступил спортивный лифтбек MG 7 — примерно на полгода позже, чем планировалось изначально, ведь премьера MG 7 состоялась ещё летом прошлого года.

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MG 7 — это довольно крупный среднеразмерный переднеприводный лифтбек с безрамочными стёклами боковых дверей и купеобразной кормой. В большую багажную дверь встроен активный раздвижной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу на скоростях свыше 100 км/ч. Габаритная длина автомобиля — 4884 мм, ширина — 1889 мм, высота — 1447 мм, колесная база — 2778 мм.

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Подвеска у MG 7 пружинная, передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная. Рулевой механизм имеет переменное передаточное число. Любопытно, что в пресс-релизах MG/SAIC ничего не сказано о тормозах, а на фирменных фотографиях передние тормозные диски выглядят откровенно мелкими и снабжены скромными однопоршневыми суппортами. Колёса — 18- либо 19-дюймовые.

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Двигатели — бензиновые наддувные из семейства Blue Core с рабочим объёмом 1,5 либо 2,0 л, оба снабжены турбокомпрессором с изменяемой геометрией направляющего аппарата. 1,5-литровый мотор выдаёт 188 л.с. и 300 Нм и идёт в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT (с двумя сцеплениями). 2,0-литровый мотор с отдачей в 261 л.с. и 405 Нм сочетается с новым 9-ступенчатым «автоматом» собственной разработки SAIC, у топ-версии Trophy+ за 169 800 юаней (1,9 млн рублей) он идёт в комплекте с самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением и адаптивными амортизаторами. С 2,0-литровым мотором лифтбек разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч.

Для салона MG 7 предлагаются нарочито яркие расцветки и премиальные материалы отделки. Передняя панель снабжена массивным 33-дюймовым табло, в котором объединены мультимедийный экран (12,3 дюйма), щиток приборов (10,25 дюйма) и блок сенсорных клавиш в левой части. Рядом с селектором АКП находится крупная ромбовидная кнопка запуска двигателя. На «полном фарше» MG 7 может похвастать аудиосистемой Bose с 14 громкоговорителями, панорамной стеклянной крышей площадью 1,8 ми полным набором электронных ассистентов водителя. Объём багажника — 375 л.

Любопытно, что в Китае MG обещает первым 15 000 покупателям «семёрки» пожизненную гарантию на основные узлы и агрегаты плюс ворох фирменных подарков.

Европейцы наверняка оценили бы стиль MG 7 и, возможно, его динамические качества, но в Европе MG сейчас продвигает электромобили, так что спортивный дух британской марки вернётся сюда лишь с родстером Cyberster.

Китай спортивные авто новинки лифтбек MG MG 7

 

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