Возвращение к истокам: серийный родстер MG Cyberster покажут в апреле

Британская марка MG хочет вернуться к выпуску спортивных автомобилей. Первым полноценным спорткаром в новейшей истории MG станет электрический родстер Cyberster, его разработка почти завершена, премьера состоится в апреле 2023 года, продажи начнутся в первой половине 2024 года.

В виде концепта MG Cyberster показали в апреле прошлого года, тогда британская марка, с 2005 года принадлежащая китайскому концерну SAIC, отмечала мощный рост продаж на ключевых рынках (Китай, Европа, Индия) и захотела закрепить этот успех новым спорткаром. Под крылом SAIC марка MG сейчас выпускает в основном всевозможный ширпотреб (кроссоверы, седаны, хэтчбеки, универсалы), однако за последние пару лет чётко обозначился спортивный вектор в развитии, появились мощные и агрессивные на вид новинки вроде лифтбека MG 7, ну а родстер Cyberster станет флагманом этого направления.

Концепткар MG Cyberster 2021 года

По данным британского журнала Autocar, премьера серийного Cyberster должна была состояться во второй половине ноября на автосалону в Гуанчжоу, но в Китае сейчас наблюдается очередная вспышка COVID-19 со всеми сопутствующими карантинными ограничением и в MG решили перестраховаться — премьеру родстера перенесли на апрель следующего года.



Кадр из видеотизера серийного MG Cyberster

В августе MG опубликовала официальный видеотизер серийного Cyberster, но ещё до того в Сеть уплыли патентные изображения машины, так что понять, что в плане дизайна получат покупатели, можно уже сейчас, не дожидаясь премьеры. От концепта серийный Cyberster отличается более взвешенными пропорциями, «нормальными» колёсами и зеркалами, а вот стрелки задних фонарей сохранились. Серийный родстер получит традиционный складной мягкий верх, а не более универсальную складную жёсткую крышу, что намекает на возможное появление в будущем купе на базе Cyberster.



Патентные изображения серийного MG Cyberster 1 / 3 Патентные изображения серийного MG Cyberster 2 / 3 Патентные изображения серийного MG Cyberster 3 / 3

О технической начинке серийного Cyberster пока ничего неизвестно, но по мнению Autocar родстер разделит с хэтчбеком MG 4 разработанную SAIC модульную платформу MSP (Modular Scalable Platform). Базовая версия будет иметь единственный электромотор и задний привод, а на вершине гаммы будет полноприводный двухмоторный родстер мощностью около 450 л.с. Из-за относительно коробкой колёсной базы не стоит рассчитывать на батарею большой ёмкости, запас хода на одной зарядке будет в районе 300 км.



Салон концепткара MG Cyberster 2021 года

На стадии концепта и его гастролей по выставкам не менее 5000 человек выразили желание купить Cyberster, но не факт, что их энтузиазм не угаснет к моменту появления серийного родстера — успех будет во многом зависеть от диапазона цен, технических характеристик и конкурентной среды, которая становится всё более агрессивной и насыщенной. В любом случае на имидж MG спорткар должен оказать положительное влияние и это, похоже, его главная миссия, а хорошие продажи могут стать для марки приятным бонусом.

