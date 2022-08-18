Чёрная метка: спортивный лифтбек MG 7 удивил сложным мотором и мускулистым обликом

До перехода в 2005 году под контроль SAIC марка MG была известна как производитель спорткаров, но китайские владельцы переключили её на выпуск ширпотреба — недорогих седанов, хэтчбеков и кроссоверов. Наиболее технически продвинутой моделью в гамме из недавнего прошлого был среднеразмерный седан MG 7, он выпускался в период с 2007 по 2013 год и представлял собой бэдж-инжиниринговую версию Rover 75 — модели, разработанной под патронажем BMW во второй половине 90-х.

Последние пару лет MG методично возвращает себе спортивный имидж, дизайн новинок стал агрессивнее, анонсирован серийный электрический родстер по мотивам прошлогоднего концепта Cyberster — его выведут на глобальный рынок в 2024 году, когда марка MG будет отмечать свой вековой юбилей. Ну а представленный сегодня MG 7 второго поколения — это пока чисто китайская новинка, адресованная местной технически подкованной молодёжи. Появление MG 7 в Европе маловероятно, так как в Старом Свете MG делает ставку на электромобили, а MG 7 заявлен только с бензиновыми моторами и является первенцем спортивной линейки MG Black Label, отмеченной чёрными логотипами. Главными конкурентами MG 7 в Китае станут VW Lamando и Changan Uni-V.



MG 7 — это довольно крупный лифтбек с безрамочными стёклами боковых дверей и мускулистыми боковинами. В багажную дверь встроен активный трёхпозиционный спойлер, создающий дополнительную прижимную силу на скоростях свыше 100 км/ч. Габаритная длина автомобиля — 4884 мм, ширина — 1889 мм, высота — 1447 мм, колесная база — 2778 мм. Пружинная подвеска снабжена адаптивными амортизаторами с электронным управлением. Двигатель расположен спереди поперечно, ведущие колёса — передние.



На данный момент рассекречена только топ-версия, оснащённая новым 2,0-литровым бензиновым наддувным мотором, максимальная отдача которого составляет 192 кВт (261 л.с.) и 405 Нм. На этом двигателе применён сложный и дорогой турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата — редкое явление на бензиновых агрегатах, на массовых моделях такой тубокомпрессор прежде применяли только Porsche и Volkswagen.

Коробка передач — 9-ступенчатый «автомат», но из презентации непонятно, свой он или покупной. Между ведущими колёсами установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч.



Позже в гамме появится менее мощная версия с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (188 л.с.), подробностей о ней пока нет.

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Салон решён в спортивно-минималистичном ключе: пухлый угловатый руль, высокий центральный тоннель с массивным селектором АКП и крупной кнопкой запуска двигателя, глянцевое 33-дюймовое табло, в котором объединены мультимедийный экран, щиток приборов и блок сенсорных клавиш в левой части. Топовая аудиосистема Bose имеет 14 громкоговорителей.



Добавим, что в прошлом году, несмотря на ковид и глобальный дефицит микрочипов, марка MG смогла нарастить продажи в Китае на 53% до 456 243 автомобилей (данные ресурса CarSalesBase), а в этом году хочет продать более полумиллиона плюс 150 тысяч машин в Европе (в 2021 году в Европе продано 52 546 автомобилей MG). В России марка MG на данный момент официально не представлена.

