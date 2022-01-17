Volkswagen Lamando в новом поколении превратился в лифтбек с безрамочными дверями

Среднеразмерный седан Lamando со спортивным имиджем в портфеле Фольксвагена появился в 2014-м, он предназначен, прежде всего, для Китая, производство наладили на заводе СП SAIC Volkswagen. Лучшим годом для «четырехдверки», по данным CarSalesBase, стал 2017-й, когда было реализовано свыше 147 000 таких автомобилей. Но результат 2020-го – чуть более 66 000 единиц, а в прошлом году седан разошелся по КНР тиражом 55 713 экземпляров. И все же от модели VW не отказывается, вот только во втором поколении та сменила форм-фактор: теперь это лифтбек Lamando L с безрамочными дверями, как у «пятидверки» VW Arteon. Последняя, кстати, также присутствует в Поднебесной, но там она носит индекс СС, а производит ее другое совместное предприятие – FAW Volkswagen.

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В основе новинки лежит платформа MQB Evo, сзади у Lamando L многорычажная подвеска. Длина лифтбека равна 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм. Для сравнения, длина седана – 4615 мм, расстояние между осями – 2656 мм. Впрочем, Volkswagen CC все равно больше (4865 и 2841 мм соответственно). Но при этом Lamando L превзошел старшую «пятидверку» по объему багажника: 545 литров против 501 литра у местного CC/Arteon (показатель седана – 480 литров).



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Переднюю часть Lamando L оформили в «плавном» стиле электрокаров Volkswagen ID, однако «зеленой» версии у новинки не будет (по крайней мере, на первом этапе). На фирменных картинках, разумеется, запечатлен топовый вариант с радиаторной решеткой, на которой красуются блестящие «точки». У комплектаций попроще решетка с привычной сеткой, об этом мы знаем, благодаря «сливу» китайского минпрома. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Другая «фишка» — светящиеся эмблемы марки. Для модели предусмотрены 18-дюймовые колеса.



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В салоне – изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» (10”) и тачскрин мультимедийной системы (12”); также есть «усеченное» рулевое колесо, «спортивные» кресла и миниатюрный джойстик коробки. Еще в арсенале Lamando L значатся проекционный дисплей, люк в крыше, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения и автопарковщик.



Двигатель пока один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI серии EA211, которая выдает 150 л.с. и работает в паре исключительно с семиступенчатой DSG. Старому седану Lamando еще положена младшая версия этого мотора – мощностью 131 л.с. Полного привода у «четырехдверки» нет, лифтбек тоже бывает только переднеприводным. Заявлено, что первую «сотню» пятидверный Lamando L наберет за 8,5 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч (у 150-сильного седана аналогичные показатели).



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В продажу новый лифтбек поступит в ближайшие месяцы, цены не объявлены, но VW Lamando L точно будет дешевле Volkswagen CC, за который в Китае сегодня просят минимум 249 900 юаней (около 3 миллионов рублей по текущему курсу). Седан Lamando пока в строю, модель со 131-сильным мотором стоит от 149 900 юаней (1 800 000 рублей), со 150-сильным – от 176 900 юаней (2 125 000 рублей).

