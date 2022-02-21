Лифтбек Changan Uni-V выходит на рынок: мощнее и дешевле, чем Skoda Octavia

Пока китайская «пятидверка» предложена только с полуторалитровым турбомотором, но позже появится еще более мощная версия. Новинка доступна в четырех комплектациях, причем «база» вовсе не бедная.

Премьера Changan Uni-V состоялась осенью прошлого года, а в январе 2022-го в Китае была объявлена предварительная цена топового варианта. Теперь же опубликован полный прайс-лист, дилеры начали принимать заказы на все версии. Напомним, новинка представляет собой лифтбек в спортивном стиле, а еще это третья модель «продвинутой» линейки Uni и первая легковушка – она присоединилась к паркетникам Uni-T и Uni-K.

Длина новой «пятидверки» Changan составляет 4680 мм (версии Sport – 4695 мм), ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по первому показателю стандартный Uni-V почти совпал с нашей последней Skoda Octavia (4689 мм), а вот размер колесной базы сопоставим уже с растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм; у глобальной Октавии – 2686 мм). Увы, объем багажника компания Changan так и не раскрыла.

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Внешность выполнена по подобию остальных «уников», главные «фишки» — безрамочная радиаторная решетка, узкие фары (диодные, конечно) и утопленные ручки дверей. Кроме того, лифтбек получил выдвижной спойлер, который на высокой скорости способен обеспечить дополнительную прижимную силу (около 25 кг). Такой спойлер по умолчанию имеется у Uni-V, начиная со второй по старшинству комплектации, а для самой дешевой версии он доступен за доплату. Особенности исполнения Sport – еще более агрессивные бамперы, 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых и сдвоенные патрубки выпускной системы.



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Интерьер – как у кроссовера Changan Uni-K, с установленной почти вплотную к лобовому стеклу цифровой «приборкой» (вернее, это три дисплея) и отдельным тачскрином мультимедийной системы. Все экраны идут уже «в базе». Также в списке стандартного оборудования значатся: климат-контроль, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора.

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Топовому лифтбеку еще положены системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, автопарковщик и система Face ID (узна́ет водителя и подгонит под него настройки), плюс система автоторможения дополнена функциями распознавания пешеходов и велосипедистов.



Двигатель пока один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Позже Uni-V получит более мощный турбомотор 2.0 (отдача еще не раскрыта).

За лифтбек Changan сейчас просят 108 900 – 131 900 юаней, что эквивалентно примерно 17 000 – 21 000 долларов. Для сравнения, Skoda Octavia Pro с безальтернативным 150-сильным турбомотором 1.4 TSI в Китае стоит 138 900 – 149 900 юаней (около 22 000 – 24 000 долларов). Впрочем, местные профильные медиа главными конкурентами Changan Uni-V считают другие модели: лифтбек MG 6 (от 103 800 юаней или 16 000 долларов) и купеобразный «молодежный» седан GAC Trumpchi Empow (от 98 300 юаней или 15 500 долларов).



После того, как «пятидверка» освоит домашний рынок, ее, скорее всего, отправят на экспорт. Между тем в России ближайшей премьерой Changan должен стать кроссовер Uni-K.

