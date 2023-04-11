Электрический родстер MG Cyberster: фотографии серийной версии и показатели мощности

В базе китайского Минпрома за неделю до мировой премьеры в Шанхае вспыли фотографии электрического родстера MG Cyberster, полноприводная версия будет располагать мощностью в 544 л.с.

В виде концепткара MG Cyberster дебютировал ровно два года назад на автосалоне в Шанхае, премьера серийной версии состоится там же на следующей неделе, а китайских Минпорм, как водится, накануне выгрузил в Сеть фотографии многих новинок, в том числе родстера MG. Впрочем, как выглядит серийный родстер мы уже знаем по патентным изображениям, но фотографии, конечно, дают лучшее представление о новинке.

Серийный MG Cyberster выглядит не так эффектно, как концепт, зато в его облике чувствуется преемственность с последним исконно британским родстером MG F/TF (выпускался с 1995 по 2011 год), который оснащался довольно слабыми бензиновыми 4-цилиндровыми двигателями мощностью не более 160 л.с.

Электрический Cyberster будет намного мощнее и заметно крупнее своего «углеводородного» предка, длина которого не превышала 4 м. Габаритная длина нового спорткара — 4535 мм, ширина — 1913 мм, высота — 1329 мм, колёсная база — 2690 мм. В салоне при этом всего два места, складная крыша — матерчатая, за подголовниками кресел просматриваются две мощные дуги безопасности. Максимальная штатная размерность шин — 245/40 R 20 спереди и 275/35 R 20 сзади. Заявленная снаряженная масса — 1985 кг, полная масса — 2210 кг (для какой версии указаны значения массы, пока непонятно).



Базовая версия родстера будет иметь единственный электромотор на задней оси мощностью 231 кВт (314 л.с.) либо 250 кВт (340 л.с.). У полноприводной двухмоторной версии сзади будет стоять мотор на 250 кВт (340 л.с.), спереди — на 150 кВт (204 л.с.), таким образом совокупная мощность двухмоторной версии составит 544 л.с. Ёмкость батареи и другие технические характеристики пока не объявлены.

Для марки MG, которая, напомним, с 2005 года принадлежащая китайскому концерну SAIC, родстер Cyberster — важная веха, символизирующая возвращение MG к историческим корням, то есть к спорткарам. Cyberster адресован главным образом европейским покупателям, тогда как в Китае MG с недавних пор предлагает спортивные модели с бензиновыми двигателями — например, эффектный лифтбек MG 7.



В 2022 году марка MG не смогла, как планировала, реализовать в Европе 150 000 автомобилей, но тем не менее зафиксировала по сравнению с 2021 годом впечатляющий рост продаж на 116% до 113 672 автомобилей (данные JATO Dynamics).

