Дорогой и никому не нужный: Volkswagen ID.7 очень плохо стартовал в Китае

Компания Volkswagen потратила много лет, сил и средств на разработку электрического флагманского лифтбека ID.7, но его выход на рынок оказался удручающим — новинка не заинтересовала клиентов.

Кризис в Volkswagen сегодня является одной из центральных тем в европейской деловой прессе: немецкий автогигант оказался слишком неповоротливым и не может оперативно реагировать на потребности современного авторынка, издержки растут, доходы падают, заводы приходится останавливать из-за низкого спроса на электромобили, под угрозой сокращения находятся тысячи рабочих.

Свежайший пример неумелого менеджмента VW — унылый старт на рынке электрического лифтбека ID.7. Эту модель компания анонсировала ещё в 2018 году, серийная версия была представлена минувшей весной на Шанхайском автосалоне, и только 15 декабря начались предварительные продажи ID.7 в Китае — это главный для Volkswagen рынок с точки зрения объёма. Китайские компании сегодня работают на порядок быстрее: от анонса модели до выхода на рынок редко проходит более года.



В Китае Volkswagen по традиции производит одну и ту же модель на двух разных СП: электрический лифтбек, собираемый FAW-VW, называется ID.7 Vizzion (именно он показан на фотографиях), версия от SAIC-VW пока существует лишь в статусе прототипа с именем ID.Next и в продажу ещё не поступила. Предпродажная цена Volkswagen ID.7 Vizzion в Китае составляет 237 777 юаней (3,0 млн рублей в переводе по текущему курсу), за эту цену покупатель получит одномоторную (204 л.с.) заднеприводную версию First Edition с батареей ёмкостью 84,8 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 642 км пробега по циклу CLTC.



По данным китайского аналитического агентства CarFans, занимающегося мониторингом потребительского поведения, за первые 72 часа после начала приёма предзаказов китайские дилеры Volkswagen получили всего 300 заявок на ID.7 Vizzion, что ничтожно мало по меркам огромного рынка Поднебесной. Покупателей отпугнула слишком высокая цена электрической новинки Volkswagen и необходимость оформлять подписку на некоторые востребованные функции — например, подогрев сидений.



Для сравнения скажем, что близкий по классу к ID.7 Vizzion электроседан Zeekr 007 за 48 часов после старта приёма предзаказов собрал 20 000 заявок. Zeekr — премиальный бренд, но его седан 007 на стадии предзаказов оказался дешевле немецкого конкурента: от 229 900 юаней (2,9 млн рублей). Или вот совсем свежий пример: электроседан Geely Galaxy E8, который выглядит современнее, чем ID.7 Vizzion (особенно по части дизайна интерьера), имеет предпродажную цену в 188 000 юаней (2,4 млн рублей). В общем, непонятно, на что Volkswagen рассчитывает и что будет делать дальше.

Между тем по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), Volkswagen ещё в ноябре реализовал в Китае 549 экземпляров ID.7 Vizzion, но это, скорее всего, не розничные продажи. В Европе, по данным агентства JATO Dynamics по состоянию на конец октября продано всего 244 экземпляра ID.7.

В целом марка Volkswagen продолжает оставаться одним из лидеров китайского рынка: её продажи здесь с января по ноябрь этого года, по данным CAAM, составили 1 966 200 машин (-3,6% по сравнению с АППГ). Больше в Китае продаёт только BYD: за тот же период китайская компания реализовала 2 289 322 автомобиля (+45,2%). Однако именно электрические модели Volkswagen в Китае продаются плохо и заметно отстают от китайских конкурентов.

