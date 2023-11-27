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Седан Zeekr 007 от Geely начинает карьеру с ажиотажного спроса

27.11.2023 403 0 0

Марка пока объявила только стартовую цену своей электрической четырехдверки, да и все характеристики еще не раскрыты. Тем не менее, новинка уже собрала внушительное количество заявок.

Публичная премьера электрокара Zeekr 007 – первого седана и четвертой модели в гамме принадлежащего компании Geely бренда – состоялась 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. И в тот же день была названа предварительная начальная цена, а китайские дилеры открыли прием заказов. Базовую четырехдверку оценили в 229 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,87 млн рублей по текущему курсу. При этом первым клиентам, внесшим депозит в размере 1000 юаней (около 12,5 тыс. рублей) обещана скидка, так что цену можно сбить до 224 900 юаней (2,8 млн рублей). Так вот сегодня, 27 ноября, марка объявила о том, что Zeekr 007 собрал свыше 25 000 заявок, причем 20 000 заказов было оформлено в течение 48 часов после начала регистрации. Полный прайс-лист опубликуют в декабре, поставки машин стартуют в январе 2024 года.

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В основе «семерки» лежит платформа PMA2+, то есть доработанная версия «тележки» SEA (на SEA базируются все актуальные Зикры). У седана Zeekr 007 800-вольтовая электросистема и передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, за доплату предложат автопилот с тремя лидарами (один из них – над лобовым стеклом). Длина модели равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2928 мм.

Особенности внешности электроседана – оптика в виде узких полосок, безрамочные двери и практически полностью стеклянная крыша. Кроме того, опционально предусмотрена «световая панель»: это диодное табло, расположенное над фарами, с его помощью Zeekr 007 способен приветствовать своего владельца, вдобавок с планшета или смартфона на панель можно перенести простенькие рисунки или символы. Также у топового седана отсутствуют ручки на дверях (у базовой модели ручки выдвижные).

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В салоне установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль имеет сенсорные кнопки. На центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Объем багажника – 462 литра.

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Zeekr 007 будет доступен в двух модификациях. У базовой один электромотор на задней оси, он выдает 422 л.с.: заявлено, что такой седан наберет первую «сотню» за 5,4 секунды. Полноприводная топ-версия имеет дополнительный 224-сильный электродвигатель спереди, совокупная отдача – 646 л.с., с места до 100 км/ч это исполнение разгоняется за 2,84 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 210 км/ч. А вот про батареи производитель до сих пор так и не рассказал, зато известна дальнобойность: 688 км для машин попроще (по циклу CLTC) и 870 км для богатых комплектаций.

Напомним, марка Zeekr уже выбралась за пределы домашнего рынка, так что появление электроседана в других странах – лишь вопрос времени. В России же суббренд Geely официально сегодня не представлен, однако крупные дилеры давно организовали «параллельные» поставки премиальных «электричек».

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