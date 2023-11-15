Премиальный седан Zeekr 007 от Geely: интерьер и характеристики

Предполагается, что четырехдверку предложат с задним или полным приводом. В родном Китае заказы на новинку начнут принимать уже через пару дней.

Кампания по рассекречиванию электроседана Zeekr 007 подходит к концу: опубликованы фирменные фото интерьера, вдобавок марка выложила в Сеть видео, посвященное дизайну. А еще сегодня произошел очередной слив от минпрома КНР, так что теперь мы знаем основные характеристики «семерки». Напомним, Zeekr 007 станет первым седаном в гамме молодой «зеленой» марки, принадлежащей Geely: модель присоединится к большому лифтбеку Zeekr 001, минивэну Zeekr 009 и компактному паркетнику Zeekr X.

Топовый Zeekr 007 с табло над фарами и лидаром над лобовым стеклом 1 / 2 Базовый Zeekr 007 2 / 2

Четырехдверка построена на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанную версию платформы SEA (на SEA базируются все актуальные Зикры). У седана 800-вольтовая электросистема и передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, за доплату будет доступен автопилот с лидарами (один из них установлен над лобовым стеклом).

Длина Zeekr 007 равна 4865 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2928 мм. Таким образом, по своим габаритам модель сопоставима с только что представленным одноименным электроседаном суббренда концерна Dongfeng – eπ 007.

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Сообщается, что дизайн «семерки» разработан под руководством Штефана Зилаффа, который перешел в холдинг Geely из Bentley в 2021 году (в свое время он также работал над машинами VW, Audi и Mercedes). И если остальные Зикры внешне перекликаются с автомобилями бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), то у четырехдверки полностью оригинальный облик. Фишки – оптика в виде узких полосок, безрамочные двери и стеклянная крыша. Кроме того, предусмотрена «световая панель» над фарами: это табло способно не просто переливаться, но и отображать простенькие рисунки или символы, которые владелец сам может перенести с планшета или смартфона. Также у топового седана отсутствуют ручки на дверях (у базовой модели ручки выдвижные).



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В салоне – минимализм. Перед водителем установлен отдельный экран приборки, а по центру красуется гигантский тачскрин мультимедийной системы, в который, судя по всему, вдобавок вшиты настройки «климатом». Двухспицевый руль имеет сенсорные панели и кнопки. На центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.



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Седан Zeekr 007 сертифицирован в двух модификациях. У базовой модели один электромотор на задней оси, он выдает 421 л.с. Топ-версия имеет полный привод, то есть двухмоторную установку: это тот же 421-сильный вариант, плюс двигатель мощностью 224 л.с. Видимо, совокупная отдача такого электроседана – 645 л.с. А вот данных о батареях все еще нет.



Zeekr 007 на сертификационных снимках 1 / 2 Zeekr 007 на сертификационных снимках 2 / 2

Публичная премьера Zeekr 007 состоится 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, и в тот же день в Китае откроют прием предварительных заявок.



Между тем марка Zeekr уже выбралась за пределы домашнего рынка, ее модели доступны к заказу, например, в Европе. В России суббренд Geely официально не представлен, но крупные дилеры давно организовали «параллельные» поставки премиальных «электричек».