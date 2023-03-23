Новинки ×
  • Кроссовер Zeekr X от Geely показал салон: крючки для одежды и скользящий тачскрин мультимедиа

Кроссовер Zeekr X от Geely показал салон: крючки для одежды и скользящий тачскрин мультимедиа

23.03.2023 90 0 0

Дебютным рынком для нового паркетника станет Китай. Позже модель, по плану, должна добраться и до Европы.

Премиальный «зеленый» бренд Zeekr входит в состав китайского холдинга Geely. В конце января марка показала прототип своего нового кроссовера в ярком камуфляже, а уже в начале февраля модель показалась на официальных фото. Тогда же было рассекречено неожиданно буквенное наименование паркетника – на домашний рынок он поступит под именем Zeekr X (другие модели бренда имеют цифровые индексы 001 и 009). Напомним, ранее производитель рассекретил только экстерьер, а теперь появилась порция снимков, демонстрирующих внутреннее убранство кроссовера.

На фото: Zeekr X

В салоне установлена минималистично оформленная передняя панель, перед водителем располагается виртуальный щиток приборов на отдельном дисплее, также ему доступен проекционный экран. Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы составляет 14,6 дюйма, его особенностью является возможность «скользить» по направляющим таким образом, чтобы он располагался не в центре, а например, справа – непосредственно перед передним пассажиром.

1 / 2
2 / 2

Управлять трансмиссией предлагается с помощью правого подрулевого рычажка. Интерьер Zeekr X дополнен необычными деталями вроде оформленных «под золото» крючков для одежды, а также подобных «кнопок» управления стеклоподъёмниками. Слева над головой водителя можно увидеть футляр для очков, отделанный светлой бархатистой тканью в тон остальному оформлению салона.

У кроссовера Zeekr X будет две конфигурации салона – либо на пятерых, либо на четверых. При этом во втором случае производитель предусмотрел всё-таки не пару отдельных кресел, а единый диван, но его снабдили жёсткой вставкой по центру; кроме  того, у него во втором ряду есть лишь два ремня безопасности.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Напомним, внешность новинки тоже имеет свои особенности. К примеру, у электрического кроссовера нет дверных ручек: чтобы попасть в салон, нужно нажать на маленькие кнопки на стойках крыши. Ещё у модели нет имитации радиаторной решётки, у боковых зеркал безрамочная конструкция, а багажная дверь получила два стекла, при этом верхняя секция является продолжением крыши. Спереди можно увидеть ходовые огни, выполненные в форме прописной «h», а также узкие матричные фары, которые находятся ниже. Задние фонари оформлены в виде тонких полос.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В основе Zeekr X лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. На этой же «тележке» базируются другие автомобили бренда, а также кроссовер smart #1. Известно, что длина «Икса» составляет 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм; а колёсная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты родственного Смарта 4270 х 1822 х 1636 мм, расстояние между осями такое же.

Информации о ёмкости батарей пока нет, однако в компании рассказали, что запас хода на одной зарядке будет варьироваться в диапазоне от 500 до 560 км (в зависимости от версии). Стартовое исполнение Zeekr X получило единственный 272-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси. У варианта с двухмоторной силовой установкой на передней оси имеется 156-сильный электродвигатель (суммарная отдача такой системы составляет 428 л.с.).

Полноценная премьера новинки пройдёт в рамках Шанхайского автосалона, который пройдёт в апреле. Дебютным рынком для Zeekr X станет Китай, позже модель, по плану, должна добраться и до Европы.

кроссовер авторынок новинки Geely Zeekr

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Все новинки 2023 года в России: от известных Tank и Omoda до таинственных Kaiyi и Jetour С официальным исходом из России европейских, азиатских и американских брендов ﻿на свободный кусок рынка немедленно положили глаз наши китайские соседи. Причем пул уже давно известных... 2538 3 4 21.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Когда можно ехать непристегнутым: все официальные варианты Мы уже разбирались в том, какое наказание предусмотрено за езду без пристегнутого ремня безопасности и кто будет платить штраф за непристегнутого пассажира. Сегодня же мы рассмотрим все вари... 42682 0 4 20.03.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Elantra VI AD На российском рынке наибольшего успеха Hyundai добился в бюджетном сегменте B+ и в секторе кроссоверов. А вот некогда успешная модель сегмента С угасла вместе с самим сегментом, и 6 поколени... 2604 10 1 19.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13492 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 12103 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 12028 3 2 11.11.2022
Change privacy settings