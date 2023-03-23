Кроссовер Zeekr X от Geely показал салон: крючки для одежды и скользящий тачскрин мультимедиа

Дебютным рынком для нового паркетника станет Китай. Позже модель, по плану, должна добраться и до Европы.

Премиальный «зеленый» бренд Zeekr входит в состав китайского холдинга Geely. В конце января марка показала прототип своего нового кроссовера в ярком камуфляже, а уже в начале февраля модель показалась на официальных фото. Тогда же было рассекречено неожиданно буквенное наименование паркетника – на домашний рынок он поступит под именем Zeekr X (другие модели бренда имеют цифровые индексы 001 и 009). Напомним, ранее производитель рассекретил только экстерьер, а теперь появилась порция снимков, демонстрирующих внутреннее убранство кроссовера.

На фото: Zeekr X

В салоне установлена минималистично оформленная передняя панель, перед водителем располагается виртуальный щиток приборов на отдельном дисплее, также ему доступен проекционный экран. Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы составляет 14,6 дюйма, его особенностью является возможность «скользить» по направляющим таким образом, чтобы он располагался не в центре, а например, справа – непосредственно перед передним пассажиром.



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Управлять трансмиссией предлагается с помощью правого подрулевого рычажка. Интерьер Zeekr X дополнен необычными деталями вроде оформленных «под золото» крючков для одежды, а также подобных «кнопок» управления стеклоподъёмниками. Слева над головой водителя можно увидеть футляр для очков, отделанный светлой бархатистой тканью в тон остальному оформлению салона.



У кроссовера Zeekr X будет две конфигурации салона – либо на пятерых, либо на четверых. При этом во втором случае производитель предусмотрел всё-таки не пару отдельных кресел, а единый диван, но его снабдили жёсткой вставкой по центру; кроме того, у него во втором ряду есть лишь два ремня безопасности.



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Напомним, внешность новинки тоже имеет свои особенности. К примеру, у электрического кроссовера нет дверных ручек: чтобы попасть в салон, нужно нажать на маленькие кнопки на стойках крыши. Ещё у модели нет имитации радиаторной решётки, у боковых зеркал безрамочная конструкция, а багажная дверь получила два стекла, при этом верхняя секция является продолжением крыши. Спереди можно увидеть ходовые огни, выполненные в форме прописной «h», а также узкие матричные фары, которые находятся ниже. Задние фонари оформлены в виде тонких полос.



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В основе Zeekr X лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. На этой же «тележке» базируются другие автомобили бренда, а также кроссовер smart #1. Известно, что длина «Икса» составляет 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм; а колёсная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты родственного Смарта 4270 х 1822 х 1636 мм, расстояние между осями такое же.



Информации о ёмкости батарей пока нет, однако в компании рассказали, что запас хода на одной зарядке будет варьироваться в диапазоне от 500 до 560 км (в зависимости от версии). Стартовое исполнение Zeekr X получило единственный 272-сильный электродвигатель, расположенный на задней оси. У варианта с двухмоторной силовой установкой на передней оси имеется 156-сильный электродвигатель (суммарная отдача такой системы составляет 428 л.с.).



Полноценная премьера новинки пройдёт в рамках Шанхайского автосалона, который пройдёт в апреле. Дебютным рынком для Zeekr X станет Китай, позже модель, по плану, должна добраться и до Европы.

