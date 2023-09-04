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  • Спортивный Zeekr 001 FR: четыре мотора, 1265 л.с., танковый разворот и 2,07 с до «сотни»

Спортивный Zeekr 001 FR: четыре мотора, 1265 л.с., танковый разворот и 2,07 с до «сотни»

04.09.2023 265 0 0

Премиальный электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий китайскому холдингу Geely, представил топ-версию FR флагманского лифтбека 001, его главным конкурентом названа Tesla Model S Plaid.

Бренд Zeekr был запущен в 2021 году и сегодня является одним из лидеров роста на китайском рынке: его продажи за первые три квартала этого года, по данным Geely, составили 66 975 машин, что на 115% больше, чем было в январе-августе 2022-го. Большой лифтбек Zeekr 001 на платформе SEA стал дебютной моделью бренда, он же первым получил мощный спортивный допинг. Буквы FR расшифровываются как Future Roads, что в переводе на русский означает «дороги будущего».

Обычный Zeekr 001 с двухмоторной силовой установкой выдаёт максимум 544 л.с., а у версии FR — четыре электромотора (по одному на колесо) совокупной мощностью 1265 л.с. (2 x 155 кВт спереди и 2 x 310 кВт сзади). Трёхмоторная силовая установка Tesla Model S Plaid, которая фигурировала для сравнения в презентационных слайдах Zeekr, выдаёт «всего» 1020 л.с. Топ-версия Sapphire американского седана Lucid Air, как недавно выяснилась, располагает мощностью 1251 л.с. В общем, «мускулов» у китайской модели оказалось больше, чем у основных конкурентов.

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Заявленное время разгона до 100 км/ч у Zeekr 001 FR составляет 2,07 с (у Tesla Model S Plaid — 2,1 с), максимальная скорость ограничена на отметке 285 км/ч, перенастроенная подвеска с пружинами и амортизаторами KW позволяет достичь боковых перегрузок в 1,4G. Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки занимает 33,4 м — спасибо крупным карбон-керамическим тормозным дискам Brembo с 10-поршневыми суппортами AP Racing спереди и 4-поршневыми сзади. Ажурные кованые колёса с центральной гайкой крепления обуты в покрышки Pirelli P Zero Elect размерности 265/40 R 22 спереди и 295/40 R 22 сзади.

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Четыре независимых электромотора позволяют Zeekr 001 FR выполнить так называемый танковый разворот на месте вокруг вертикальной оси, как это умеют делать некоторые электрические внедорожники (например, Rivian), но для спорткара практического смысла в этом упражнении нет. Индивидуальное управление тягой на колесе тем не менее позволяет Zeekr 001 FR точнее и быстрее проходить повороты.

Снаружи Zeekr 001 FR легко идентифицировать по более агрессивному, чем у других версий, дизайну бамперов и углепластиковому аэродинамическому обвесу (массивный передний спойлер, накладки на пороги, расширенный задний диффузор, антикрыло на корме). Салон почти целиком обит серой и красной замшей, спереди установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, руль с красной меткой центрального положения сплюснут не только внизу, но и вверху.

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Ёмкость 800-вольтовой батареи Qilin CATL, установленной в Zeekr 001 FR, — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан, 544-сильный лифтбек с батареей такой же ёмкости может проехать 656 км по циклу CLTC. Пополнить заряд батареи с 10 до 80% на терминале V3 мощностью 800 кВт можно всего за 15 мин — терминалы такой мощности Zeekr начнёт устанавливать в Китае уже в этом году: планируется открыть 450 колонок, к концу 2024 года их общее число достигнет 1000.

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Вместе с Zeekr 001 FR, кроме того, дебютировала новая бортовая операционная система Zeekr OS 5.0 с расширенным функционалом и трассовый автопилот NZP (Navigation Zeekr Pilot), который будет доступен и на других моделях Zeekr.

Zeekr будет выпускать всего по 99 экземпляров лифтбека 001 FR в месяц, цена пока не объявлена, но она точно превысит один миллион юаней (138 000 американских долларов в переводе по текущему курсу). Первую партию, поставки которой начнутся в октябре, разобрали всего за 15 секунд уже на стадии слепого бронирования.

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