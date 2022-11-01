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  • Geely представила роскошный минивэн Zeekr 009: пневмоподвеска, полный привод и мини-скандал

Geely представила роскошный минивэн Zeekr 009: пневмоподвеска, полный привод и мини-скандал

01.11.2022 458 0 0

Цены нового электрического MPV уже объявлены, дилеры принимают заказы, но старт поставок намечен лишь на начало следующего года. На родине мощный вэн предложен с двумя вариантами батареи.

 

Бренд Zeekr был создан китайским холдингом Geely Auto в 2021 году специально для дорогих электрокаров. Первенцем стал большой лифтбек Zeekr 001 формата Porsche Taycan Cross Turismo (его предвестник, кстати, дебютировал другой маркой – Lynk & Co, это совместный проект Джили и Вольво). И вот представлена вторая модель – минивэн. Причем «двойки» в названии нет: MPV присвоен индекс 009.

Как и лифтбек, электровэн построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом (то есть Geely планирует продавать «тележку» сторонним компаниям). Длина Zeekr 009 равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1848 или 1856 мм (в зависимости от версии), колесная база – 3205 мм. Таким образом, по габаритам «девятка» превзошла не только знакомый нам Toyota Alphard, но и сделанный на его базе минивэн Lexus LM.

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«Девятка» отличилась довольно броской внешностью. Так, модели достались необычные ходовые огни – они состоят из нескольких диодных секций. Блоки основных фар расположены ниже, на месте радиаторной решетки красуется заглушка со светящимися «прорезями», а задние фонари объединены между собой массивной функциональной плашкой. Кроме того, Zeekr 009 получился обтекаемым: коэффициент Cd составляет 0,27. Модель по умолчанию имеет 19-дюймовые колеса, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

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Внутри – минималистичная передняя панель с двумя дисплеями, как у родственной «единички». Минивэн доступен исключительно с шестиместным салоном, с двумя капитанскими креслами во втором ряду. Расположенные посередине сиденья – со встроенными в подголовники динамиками, выдвижными подставками для ног, массажером и вентиляцией. На сдвижных задних дверях есть сенсорные кнопки и небольшие экранчики: кнопки отвечают за окна и солнцезащитные шторки, а на дисплеи вывели управление «климатом». От отдельных планшетов для задних пассажиров отказались, вместо них – экран на 15,6 дюйма, прикрепленный к потолку. Также для модели предусмотрены раскладные столики. Ну и, конечно, салон отделан дорогими материалами вроде кожи Nappa и замши. В списке оборудования также значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Между тем еще до презентации модель вынужденно была втянута в скандал. Вернее, скандальчик. По данным китайских СМИ, на публикацию в местной соцсети очередных фото интерьера Zeekr 009 отреагировал гендиректор компании Leading Ideal, он написал: «Кажется, что пассажиры третьего ряда сидят на корточках в багажнике». Позже сообщение было удалено, а в Geely потом рассказали, что от этой фирмы звонил представитель, который принес свои извинения. Отметим, в гамме Leading Ideal нет минивэна, зато есть трехрядные кроссоверы. Но вернемся к «девятке» Zeekr.

То самое фото раздора

В Китае вэн предложен в двух версиях. Обе имеют полный привод, то есть по два электромотора (на каждой из осей) с одинаковыми характеристиками, суммарная отдача – 544 л.с. и 686 Нм. Также уже «в базе» есть пневмоподвеска. Разница же в батарее. Более доступный вариант оснащен аккумулятором емкостью 116 кВт*ч, заявленный запас хода – 702 км, правда, он рассчитан по китайскому циклу CLTC (реальная дальнобойность меньше). Топовый Zeekr 009 получил батарею емкостью 140 кВт*ч, пробег – 822 км (тоже по CLTC). Вне зависимости от версии электровэн наберет первую «сотню» за 4,5 секунды.

Базовый Zeekr 009 стоит примерно 68 500 долларов, за вэн с батареей на 140 кВт*ч просят где-то 80 500 долларов. Старт поставок намечен на январь 2023 года.

Ранее компания Geely рассказала о планах вывести свою премиальную «зеленую» марку на рынки Европы и США, но пока нет данных о том, отправят ли на экспорт MPV.

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1 комментарий
01.11.2022 20:36
teavesearo

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