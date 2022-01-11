Планы Zeekr: новый премиальный бренд Geely готовит новинки для Европы и США

Zeekr появился на свет весной прошлого года и пока выпускает всего одну модель — электрический лифтбек 001, но планы, как и у всех свежеиспечённых китайских марок, наполеоновские: объявлена амбициозная стратегия развития до 2025 года включительно.

Электромобильный бренд Zeekr создавался как конкурент Tesla, но с уровнем восприятия качества, комфорта и роскоши как у Mercedes-Benz — весьма амбициозное заявление с учётом того, что в обойме Geely помимо, собственно, Geely есть китайские марки Lynk & Co и Geometry, шведские Volvo и Polestar, британские Lotus и LEVС. Шведские Volvo и Polestar вроде как вполне готовы потягаться с Mercedes-Benz и Tesla, но китайскому холдингу понадобился ещё и свой, доморощенный премиальный бренд, который однако совсем скоро станет глобальным.

Zeekr 001

Выпуск первой модели Zeekr — электрического лифтбека 001, который изначально разрабатывался для марки Lynk & Co, — стартовал в октябре прошлого года. В основе 001, как и в основе всех будущих моделей Zeekr, лежит модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с открытым исходным кодом, то есть эту платформу планируется продавать сторонним компаниям. Zeekr 001 — довольно дорогая и хорошо оснащённая модель с дизайном в духе Porsche Panamera и Taycan Cross Turismo, поэтому локомотивом продаж марки она вряд ли станет. За неполные последние три месяца прошлого года в Китае продано только 6007 экземпляров Zeekr 001 — капля в море по меркам крупнейшего рынка планеты.



Zeekr 001

План продаж на 2022 год — 70 тысяч машин, и это только в Китае. В начале 2023 года Zeekr планирует выйти на европейский рынок, дата выхода на рынок США пока обозначена более расплывчато — «после 2022 года». К 2025 году Zeekr хочет продавать по 650 тысяч машин в год, из которых 100 тысяч отправятся на экспорт, а продуктовая линейка расширится до семи моделей. Что это будут за модели, пока неизвестно, но нет сомнений, что большинство из них окажутся кроссоверами.



Zeekr 001

Особняком стоит представленный в конце прошлого года автономный шатл без руля и педалей, разработанный Zeekr совместно с беспилотным подразделение Waymo американского IT-гиганта Google, — его коммерческие перспективы пока туманные, поскольку непонятно, где, когда и при каких условиях на дорогах общего пользования будут легализованы машины-беспилотники 5 уровня по классификации SAE.



Между тем в начале января Zeekr объявил о стратегическом партнёрстве с израильской технологической компанией Mobileye (занимается разработкой система автономного вождения) с целью представить беспилотник 4 уровня в 2024 году — ещё одно слишком оптимистичное заявление, поскольку с легализацией беспилотников 4 уровня проблем немногим меньше, чем с легализацией 5 уровня.

Zeekr 001

Добавим, что планов по выходу на российский рынок у Zeekr пока нет, но передумать никогда не поздно, тем более что правительство РФ в прошлом году взяло курс на создание в стране собственного производства электромобилей и «открытая» китайская платформа SEA может оказаться востребованной на этом нелёгком пути.

