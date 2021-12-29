Такси без таксиста: Geely и Google совместно разработали беспилотный компактвэн

Беспилотное подразделение Waymo американского IT-гиганта Google и новый электромобильный бренд Zeekr китайского холдинга Geely представили шатл без руля и педалей для американского рынка. Как и все подобные проекты, он не имеет точной даты запуска.

Беспилотный проект Google — типичный «чемодан без ручки», который и нести тяжело и бросить жалко. Разработкой собственной системы автономного вождения Google занимается с 2009 года, а в середине прошлого десятилетия маленькие двухместные «гугл-кары» в тестовом режиме и с небольшой скоростью (до 40 км/ч) уже вовсю бороздили просторы США. Эти смешные машинки время от времени попадали в ДТП, но автомобильная отрасль тогда пребывала в эйфории от беспилотной идеи — всем казалось, что до коммерческого запуска моделей без руля и педалей остались считанные годы, после чего должна случиться транспортная революция с отменой практики владения машинами и сверхприбылями для компаний, которые первыми запустят беспилотники в производство. В 2015 году, напомним, собственное беспилотное подразделение создала компания Uber и стала одним из главных конкурентов Google в этом направлении.

Революции, как видим, не случилось, полноценных беспилотников на дорогах по-прежнему нет, Uber год назад признала фиаско и продала своё беспилотное подразделение, а Google всё-таки продолжает развивать свой беспилотный проект, который с 2016 года называется Waymo. На смену утопичным «гугл-карам» пришли более приземлённые беспилотные прототипы на базе серийных Chrysler Pacifica и Jaguar I-Pace, которые усердно в тестовом режиме (то есть под присмотром водителей-испытателей) работают в такси и возят пассажиров, но денег пока не приносят.



Для полноценного коммерческого запуска беспилотников 3, 4 и 5 уровней по классификации SAE (то есть тех, которым не требуется контроль со стороны человека) нужно одобрение властей и соответствующее законодательство, но его разработка — слишком сложная задача, на решение которой потребуются годы или даже десятилетия. Даже самая умная на данный момент беспилотная система Tesla FSD (Full Self-Driving), способная самостоятельно справиться с подавляющим большинством дорожных сценариев, формально относится ко второму уровню автономности, то есть ответственность за её работу несёт водитель.

Из всего вышесказанного должно быть понятно, почему Waymo и Zeekr не могут назвать дату начала запуска их совместно разработанного беспилотного шатла. Показанная сегодня машина не имеет даже собственного названия, её планировалось представить живьём в начале января на выставке CES в Лас-Вегасе, но Google отказалась в ней участвовать из-за боязни Омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, так что заочную премьеру провели на этой предновогодней неделе.

Беспилотный шатл Waymo и Zeekr

За «железную» часть шатла отвечал свежеиспечённый китайский бренд Zeekr и его технический центр CEVT (China Europe Vehicle Technology Centre) в шведском Гётеборге. В основе лежит новая модульная электромобильная платформа SEA с плоской батареей в полу. Пол в салоне шатла соответственно тоже абсолютно плоский, между передними и задними сиденьями — значительное расстояние, примерно такое же, как у представленного на днях британского электрического таксомотора Arrival Car (разработан для компании Uber). Все места — пассажирские, по центру передний панели есть единый на всех монитор управления, через который задаются параметры поездки, микроклимата и развлекателного сопровождения.



Беспилотный шатл Waymo и Zeekr

На крыше шатла установлен панорамный лидар, дополнительные лидары есть на боковинах. В целом дизайн такое же незамысловатый и лаконичный, как у вышеупомянутого Arrival Car, только двери не распашные, а сдвижные. Технические характеристики не объявлены. К слову, ни у одного подобного проекта, коих мы видели уже десятки (типичные примеры — Amazon Zoox, Сбер Флип и Cruise Origin), нет технического описания, потому что, во-первых, неизвестны сроки запуска, а технологии всё время развиваются, а во-вторых, для конечного потребителя (пассажира) «железо» не имеет значения — беспилотная машина должна восприниматься как функция, везти человека из пункта А в пункт Б, а её дизайн и характеристики никого не интересуют, главное, чтобы в салоне было чисто, уютно и комфортно.

