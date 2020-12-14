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Amazon Zoox: IT-гигант представил роботакси и подушками-коконами

14.12.2020 126 0 0

Zoox — это приобретённый летом этого года компанией Amazon калифорнийский стартап, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей. Щедрое финансирование со стороны IT-гиганта позволило Zoox запустить в серию одноимённый беспилотный шатл, вот только его коммерческие перспективы пока представляются довольно туманными.

 

Как, ещё одна беспилотная кубышка?! Да, всё так, шатл Zoox выполнен в самом распространённом для этого типа машин форм-факторе — параллелепипед со сдвижными дверями, колёсами и лидарами по углам кузова, большой площадью остекления и сиденьями vis-a-vis. Руля и педалей не предусмотрено в принципе — это беспилотник 5 уровня по классификации SAE.

От аналогов в лице джи-эмовского Cruise Origin, российских НАМИ Шатл, «Матрёшка» и ещё десятков подобных проектов Zoox отличается разве что довольно компактными размерами (длина — 3,63 м), а потому в салоне только четыре места. Зато все четыре оборудованы индивидуальными коконообразными подушками безопасности, обволакивающими пассажиров при аварии и не дающими им стукаться друг о друга лбами.

Конечно, по логике беспилотики 5 уровня вообще не должны попадать в аварии, но какое-то время им придётся сосуществовать с машинами, управляемыми людьми, то есть исключать вероятность ДТП невозможно. Увы, разработчики не знают, когда именно беспилотники Zoox выйдут на дороги в качестве такси — законодательство ни одной страны к этому не готово, даже в Японии с большими оговорками легализовали лишь автопилот 3 уровня по классификации SAE, а до пятого — как до Луны пешком.

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Между тем Zoox, как и Cruise Origin (это, на наш взгляд, главный конкурент), имеет статус серийного автомобиля. Его сборка организована на собственной фабрике во Фримонте (штат Калифорния), то есть по соседству с заводом Tesla. Большинство комплектующих — покупные, но имена поставщиков не разглашаются. В год фабрика может делать до 15 тысяч шатлов.

Разумеется, Zoox — это электромобиль. Его батарея ёмкостью 133 кВт·ч обеспечивает, как сообщается, до 16 часов беспрерывной работы на одной зарядке. Конкретный пробег не указан. Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), мощность не названа. Шасси — полноуправляемое. Максимальная скорость — 120 км/ч.

В перспективе Zoox заменит традиционные таксомоторы, но в ближайшие годы такие машины можно будет в лучшем случае снарядить для тихоходной доставки товаров населению, как это уже делает стартап Nuro, — в этом, видимо, и состоит главный интерес Amazon.

Напомни, что Amazon также заказал 100 тысяч развозных электрических фургонов стартапу Rivian, но они рассчитаны на езду с водителями.

Ранее в декабре стало известно о том, что компания Uber, крупный сетевой агрегатор услуг такси, продаёт своё беспилотное подразделение, так как не смогла добиться от него поставленных задач, то есть запуска коммерческого бесплотного такси. Tesla между тем надеется уже в следующем году предложить «полный автопилот» всем желающим.

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