Сбер Флип: очередное российское беспилотное такси с невнятными перспективами

Компания SberAutoTech представила беспилотный шатл Флип, у которого есть несколько любопытных технических решений. Чего ждать после премьеры, непонятно. Пока что Флип — это просто мобильный демостенд разнообразных цифровых сервисов экосистемы Сбера.

SberAutoTech — очередное детище ПАО «Сбербанк» (ныне известного под торговой маркой Сбер), созданное в попытке догнать и перегнать Яндекс. Сбер методично запускает аналоги ключевых сервисов Яндекса, а конкурентом его бесплотного подразделения стал SberAutoTech — компания запущена в прошлом году и начала разрабатывать собственную систему автономного вождения. Её первые испытания проходили на базе универсалов Kia Ceed SW, а теперь вот представлен полностью оригинальный продукт — беспилотный шатл Флип.

Как утверждает SberAutoTech, в основу Флипа легла электромобильная платформа собственной разработки, главной особенностью которой стали сменные аккумуляторы: на специальных терминалах их можно заменять за пять минут и таким образом не тратить время на простой у розетки. Сами аккумуляторы (восемь модулей), судя по картинке, расположены вертикально в передней и задней частях Флипа, а не в полу, как у подавляющего большинства современных электромобилей. Механизм замены аккумуляторов не описан. По картинке складывается впечатление, что менять их нужно вручную.



Суммарная ёмкость батареи? Дальность хода на одной зарядке? Количество и мощность электромоторов? Динамические характеристики? Ничего из этого SberAutoTech пока не раскрывает.



Зато есть вот такое интересное заявление от разработчиков: «Компоновка Флипа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород». Что это значит, непонятно. Водород, вероятно, предназначен для топливных элементов. А газ зачем? Сжигать в газовой турбине или в маленьком ДВС?

Кузова могут быть разными, но представленный образец выполнен в виде такси на шестерых с установленными визави двумя диванами. Габаритная длина кузова — 3,62 м, ширина — 1,95 м.



Если смотреть на кузов сверху, то он напоминает лодку. Такая форма позволила уменьшить количество лидаров по сравнению с проектами конкурентов: обычно их четыре и установлены они по углам прямоугольного кузова, а у Флипа два. При этом заявлен максимальный, пятый уровень автономности по классификации SAE, то есть ручное управление внутри машины не предусмотрено в принципе.

Разумеется, Флип подключён к интернету, умеет связыватсья с другими подобными машинами и дорожной инфраструктурой. Для допуска пассажиров в салон используются технологии биометрии, в том числе распознавание лиц. Взаимодействие пассажиров с машиной обеспечивает виртуальный ассистент Салют. И, конечно, на борту доступны сервисы экосистемы и партнёров Сбера, в частности навигация 2ГИС, музыкальный сервис СберЗвук, онланй-кинотеатр Okko.



Когда увидим на дорогах? Кто и где будет производить эту машину? На эти вопросы тоже ответов нет. Известно только, что живьём Флип покажут на Петербургском международном экономическом форуме 2‒5 июня. Наверное, даже прокатят Владимира Путина. Яндекс покатал его на своём беспилотном Приусе ещё в 2017 году…



Справедливости ради скажем, что все подобные проекты пока «лежат в ящике» и ждут разрешения властей на эксплуатацию, в их числе Amazon Zoox, Cruise Origin, Vector и ещё десятки моделей беспилотных шатлов. Из российских аналогов можно вспомнить НАМИ Шатл и «Матрёшку».

Ранее в этом месяце Минтранс Германии заявил о намерении легализовать беспилотники 4 уровня для дорог общего пользования в 2022 году, но пользоваться ими можно будет лишь для поездок на короткие дистанции на специально подготовленных к этому локациях. Япония уже легализовала беспилотники 3 уровня, но в законе есть масса оговорок и ограничений. Когда беспилотники смогут легально выйти на российские дороги, пока неизвестно.

