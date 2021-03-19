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  • Zeekr – новый бренд от Geely, созданный для борьбы с Tesla. Старые не справились!

Zeekr – новый бренд от Geely, созданный для борьбы с Tesla. Старые не справились!

19.03.2021 181 0 0

Тяга китайских автопроизводителей к созданию новых брендов неискоренима: холдинг Geely, в обойме которого и так предостаточно достойных марок, запустит ещё одну, чтобы, наконец, догнать и перегнать американскую Tesla, а заодно и Mecedes-Benz.

 

Geely, как и концерн Volkswagen, мечтает стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Наступление на «зелёный» сектор ведётся по всем возможным фронтам, но результат, судя по всему, пока не устраивает Ли Шуфу, основателя и председателя правления Zhejiang Geely Holding Group.

В 2010 году Geely купила шведскую компанию Volvo, выпускающую премиальные автомобили, а в 2017 году от Volvo откололась марка Polestar, которая изначально позиционировалась как электромобильная. В этом месяце уже Volvo объявила о том, что планирует к 2030 году стать полностью электромобильным брендом и перейти к онлайн-продажам. Казалось бы, вот вам готовое подразделение для борьбы с Tesla, но нет, Ли Шуфу хочет всё начать с чистого листа.

Наши постоянные читатели наверняка вспомнят также марку Geometry, которую Geely запустила в 2019 году в качестве конкурента Tesla. Ещё раньше, в 2016 году у Geely появилась марка Lynk & Co, которая позиционируется как передовая с точки зрения экологии и модели дистрибуции (эта модель, в сущности, повторяет таковую у Tesla). Марка Geometry в прошлом году, по данным ресурса СarSalesBase, реализовала в Китае 10 328 машин, марка Lynk & Co — 175 456. На фоне Tesla, которая продала 135 449 машин, вроде бы неплохо, но теперь Geely хочет создать более люксовый бренд, потому как Geometry и Lynk & Co, по сути, производят ширпотреб. Цель — добиться восприятия на уровне Mecedes-Benz, до которого, видимо, не дотягивают ни Volvo, ни Polestar.

Как сообщает Reuters со ссылкой сразу на три анонимных источника в Geely, новая марка будет называться Zeekr и управляться новой дочерней компанией Lingling Technologies. Электромобили Zeekr будут базироваться на новой модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), которую Geely анонсировала в сентябре прошлого года на концепте Lynk & Co Zero.

Платформа SEA — не чисто электромобильная и позволяет использовать ДВС в качестве удлинителя батарейного запаса хода. Новую «тележку» подкатят также под будущие модели Volvo, Polestar и Lotus, а открытый исходный код позволит делать на SEA в том числе машины других компаний, не входящих в структуру Geely, — как говорится, платите денежки и пользуйтесь.

Модельная линейка Zeekr, как было сказано выше, по уровню роскоши и комфорта будет сопоставима с Mecedes-Benz, а по форме ведения бизнеса — с Tesla. Планируются только прямые продажи без дилерской сети и по фиксированным ценам, а клиенты Zeekr будут объединены в клуб и даже получат возможностью владеть акциями новой компании, чтобы связь между производителем и потребителем была крепче.

Что из этого получится, можно пока только гадать. В вот если ничего не получится, то предсказать следующий шаг Geely, как нам кажется, довольно просто: появится новая марка.

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