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  • Честный знак: сколько на самом деле стоит и так ли эффективен

Честный знак: сколько на самом деле стоит и так ли эффективен

28.07.2025 109 0 0

Рынок автозапчастей, технических жидкостей и сопутствующих товаров переполнен подделками – это бесспорный факт. Бороться с ними надо. Это тоже ни у кого не вызывает сомнения. А вот сможет ли их победить предлагаемая государством система «Честный знак» и почему спасение утопающих снова становится делом рук, а точнее, затрат самих утопающих – большой вопрос.

Сразу скажу, никаких предубеждений в отношении «Честного знака» у меня нет. Государство решило маркировать – значит, оно будет маркировать. Видно, у него на то есть какие-то причины, и нам остается только принять эту систему как данность. Вроде обильного январского снегопада, который всегда очень некстати, но что поделаешь: зима, придется разгребать. 

Тем более что подделок в сфере автотоваров действительно много, и их доля постоянно растет. Но только почему первую обязательную маркировку с 1 ноября 2020 года ввели в сегменте… шин, где контрафакта всегда было примерно ноль или чуть меньше? Это очень смелая заявка, когда можно, даже не дожидаясь окончания отчетного периода, прямо сразу торжественно отрапортовать о тотальном истреблении подделок. И бодро взяться за следующие сегменты. 

А следующими, по счастью, оказались действительно сильно страдающие от контрафакта моторные масла. С 1 марта 2025 года стартовала обязательная маркировка, как сказано в официальных документах, «отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей». И тут вдруг возникла та самая проруха, которая, как известно, бывает на любую старуху. Внезапно оказалось – кто бы мог подумать? – что специальные автомобильные жидкости продают не только в таре, но и в розлив. И если большие бочки, в которых масла закупают автосервисы, можно и даже довольно просто промаркировать, то как промаркировать свободно льющуюся жидкость, в виде которой это масло потом заливается в автомобиль, а следовательно, продается клиенту и поэтому должно быть в обязательном порядке отмаркировано? Решить эту задачу, тотально нарушающую законы физики, недоступно не только Илону батюшке Масковичу, но и неистовым сколковским гениям со всеми их грантами вместе взятыми.

Впрочем, решать ее надо. С возникшим казусом сейчас активно разбирается профессиональное сообщество, и мы можем только искренне пожелать ему удачи на этом пути, ибо отрасль должна сохранить свою законопослушность и приверженность к безукоризненному исполнению законодательных инициатив. Но как бы в итоге этот казус ни разрешился, остается другой не менее важный и куда более близкий автомобилистам вопрос: а за чей счет весь этот банкет?

Повсеместно оглашаемая проповедниками «Честного знака» под соусом «это совсем недорого» ничтожная сумма в 60-70 копеек за маркировку – это цена только самой марки. Если учесть работы по организации и проведению всего процесса, как несложно догадаться, стоимость окажется заметно больше. Эксперты называют суммы, достигающие 50-60 рублей. А это, согласитесь, уже немало. И если в контексте тех же самых шин, цена которых исчисляется тысячами рублей, полсотни сверху никто и не заметит, то для фильтров за 200-300 рублей и свечей зажигания (кстати, следующих в очереди на обязательную процедуру) это уже ощутимая прибавка.

Естественно, эти затраты так или иначе в той или иной степени будут переложены на покупателя. Конечно, можно сказать, что для собственной защиты от подделки можно заплатить и больше. Но почему дело спасения утопающих опять перекладывается на самих утопающих? У людей разный достаток, многие стремятся покупать запчасти подешевле совсем не потому, что они желчные скупердяи, а потому, что у них просто нет денег на дорогие и однозначно неподдельные изделия. Они ищут компромисс между бюджетом и качеством, но как раз качества как совокупности технических характеристик «Честный знак» не обещает совсем. Это вне рамок его компетенций. 

Однако платить за этот знак все равно придется всем. Какой бы достаток у кого ни был. Решение маркировать принято, и оно будет исполняться, несмотря на все возникающие вопросы и казусы. 

авторынок ремонт и обслуживание Мнение без фильтров
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