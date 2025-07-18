Новый кроссовер Subaru Uncharted: компактнее, чем Solterra, передний и полный привод

В основе паркетника японской марки, предназначенного для глобального рынка, лежит платформа e-TNGA. В продаже эта новинка появится в начале 2026 года.

Компания Subaru рассекретила свой новый полностью электрический кроссовер, которому было присвоено имя Uncharted, что в переводе с английского означает «неизведанный». Это слово многим может показаться знакомым, ведь так называется довольно популярная серия видеоигр в жанре action-adventure. Как и предполагалось, новый SUV стал ближайшим родственником «зелёного» паркетника Toyota C-HR, который дебютировал в Штатах в мае 2025-го (в Европе он был представлен в марте как C-HR+).

В основе Subaru Uncharted лежит платформа e-TNGA разработки Toyota. В американской линейке паркетник станет третьим электромобилем бренда после кроссовера Solterra (дебютировал в 2021 году, обновление пережил в апреле 2025-го) и кросс-универсала Trailseeker (был представлен в середине апреля текущего года). В компании пока не рассекретили все габариты новинки, но отметили, что его длина равна 4511 мм, что на 179 мм меньше, по сравнению с Solterra. Для сравнения, длина Subaru Crosstrek с ДВС равна 4480 мм.

На фото: Subaru Uncharted 1 / 2 На фото: Subaru Uncharted 2 / 2

Кроссовер Uncharted получил внешность в стиле Subaru Solterra и Trailseeker: у него аналогичным образом оформлена головная оптика со световым рисунком в виде шести горизонтальных штрихов, а также заглушка на месте радиаторной решётки. Uncharted получил обвес из некрашеного пластика по периметру, варианты с двухцветным кузовом, колёсные диски диаметром 18 и 20 дюймов, обычные передние дверные ручки и интегрированные в рамку остекления задние. Ещё у модели есть пара спойлеров на багажной двери (верхний – раздвоенный), а горизонтальные фонари соединены между собой тонкой перемычкой.

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Салон рассчитан на пятерых седоков, он многое позаимствовал у ближайшего родственника – электрического паркетника Toyota C-HR. Правда, у разработчиков оригинала получилось сделать рулевое колесо круглым, а в Subaru его решили «сплюснуть» с двух сторон. За ним располагается торчащий дисплей виртуальной приборки, а по центру передней панели установлен 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов.

В список стандартного оснащения входят подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал, электропривод багажной двери. Для версий подороже предусмотрены ещё подогрев руля, водоотталкивающая обивка StarTex, панорамный люк в крыше (со шторкой), функция вентиляции передних кресел, «умное» салонное зеркало заднего вида и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

На фото: салон Subaru Uncharted

Модель на американском рынке предложат с передним и полным приводом, при этом тяговая батарея только одна – литий-ионная ёмкостью 74,7 кВт*ч. В первом случае Subaru Uncharted получит 224-сильный электромотор, а его максимальный запас хода на одной зарядке превысит 483 км (по циклу EPA). Кстати, в компании отметили, что эта модификация будет предложена «в ограниченном количестве».

У полноприводного Uncharted будет двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 343 л.с. Дальнобойность без подзарядки у такого паркетника составит около 467 км. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому SUV требуется менее пяти секунд.

В продаже на американском рынке эта новинка появится в начале 2026 года, цены станут известны позже. Тем временем, европейский офис Subaru анонсировал расширение «старосветской» линейки бренда за счёт трёх электромобилей, в список вошли Subaru E-Outback (381 л.с., 74,7 кВт*ч, запас хода – более 450 км по циклу WLTP), обновлённая Solterra (343 л.с., 73,1 кВт*ч, свыше 500 км) и Uncharted (передний и полный привод, 57,7 и 77 кВт*ч, дальнобойность – от 445 до 585 км). В некоторых странах региона посвежевший кроссовер Subaru Solterra появится уже в конце 2025-го, а E-Outback и Uncharted доберутся до дилеров в первом квартале 2026 года.