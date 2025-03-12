Новый кроссовер Toyota C-HR+ для Европы: три варианта мощности и полный привод

Компания Тойота рассекретила купеобразный электрический паркетник, адресованный прежде всего европейскому рынку. Модель будет доступна с передним или полным приводом и с двумя вариантами батареи.

Вообще, представленный сегодня электрокросс Toyota для Старого Света, как пишут местные профильные медиа, должен был войти в линейку bZ. Но уже продающийся паркетник Toyota bZ4X ожиданий компании не оправдал. Видимо, поэтому для совершенно нового электрокара решили «одолжить» имя у популярного в Европе бензинового кроссовера Toyota C-HR. Ну а чтобы машины не путали, «электричке» вдобавок присвоена приставка, так что ее полное название звучит как Toyota C-HR+. Кстати, одновременно марка показала рестайлинговый bZ4X, ему мы посвятили отдельную заметку.

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Как и положено, кроссовер Toyota C-HR+ «вырос» из концепта. Но не из Sport Crossover Concept образца 2023 года, как мы предположили, когда компания только анонсировала свою европейскую новинку, а из более раннего. Основой для паркетника стал прототип Toyota bZ Compact SUV, который дебютировал еще в 2022-м. Причем в плане внешности серийный C-HR+ довольно многое перенял у своего предвестника.

Среди особенностей дизайна экстерьера товарного электрокара – купеобразный кузов, массивные бамперы, раздвоенные диодные ходовые огни и расположенные под ними компактные фары, сделанные в виде единой плашки фонари. Ручки задних дверей спрятаны сверху – как у «просто» C-HR предыдущего поколения (у свежего паркетника с ДВС ручки на привычном месте).

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Toyota C-HR+ построен на той же платформе e-TNGA, что и bZ4X. Длина нового кроссовера равна 4520 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1595 мм, колесная база – 2750 мм. Таким образом, по габаритам паркетник находится между Toyota bZ4X (длина рестайлинговой версии – 4690 мм, расстояние между осями – 2850 мм) и актуальным «просто» Toyota C-HR (4360 и 2640 мм). Объем багажника Плюса – 416 литров. При этом в Toyota не сообщили, есть ли дополнительный отсек спереди.

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В салоне новинки – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле разместили сразу две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и комплекс водительских ассистентов.

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Европейцам Toyota C-HR+ предложат в трех модификациях. Базовый паркетник имеет 167-сильный электромотор на передней оси и батарею емкостью 57,7 кВт*ч. Запас хода такого кроссовера – 455 км по циклу WLTP (правда, в Toyota уточняют, что все характеристики пока носят предварительный характер). «Средняя» версия тоже переднеприводная, но у нее двигатель уже мощностью 224 л.с. и аккумулятор емкостью 77 кВт*ч. Дальнобойность – 600 км. Топовый Toyota C-HR+ получил двухмоторный полный привод и ту же батарею на 77 кВт*ч, суммарная отдача системы составляет 343 л.с. Переднеприводный паркетник с младшим двигателем наберет первую «сотню» за 8,6 секунды, 224-сильная версия – за 7,4 секунды. Полноприводный Toyota C-HR+ разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды.

В отдельных европейских странах заказы на новый электрокроссовер начнут принимать под конец текущего года, полномасштабный выход на «старосветские» рынки состоится в 2026-м. Цены пока не объявлены.