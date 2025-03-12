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  • Toyota bZ4X в ходе рестайлинга стал мощнее, дальнобойнее и получил новую стартовую версию

Toyota bZ4X в ходе рестайлинга стал мощнее, дальнобойнее и получил новую стартовую версию

12.03.2025 214 0 0

Посвежевший «зелёный» паркетник японской марки появится в продаже на европейском рынке осенью 2025 года.

Toyota представила кроссовер bZ4X осенью 2021 года, у него есть пара «близнецов» – Subaru Solterra и Lexus RZ. Одним из главных рынков для модели является Европа, и здесь у неё зафиксирована положительная динамика: по данным Jato Dynamics, в 2024 году продажи модели выросли на 41% до 23 646 экземпляров. Теперь «зелёный» паркетник дождался планового рестайлинга, который принёс ему обновки во внешности и салоне, а также обновлённую технику.

На фото: обновлённый кроссовер Toyota bZ4X

Изменения во внешности коснулись только передней части, где элементам изменили форму, чтобы улучшить аэродинамику электромобиля. В салоне посвежевшего Toyota bZ4X изменений больше: здесь можно увидеть новую переднюю панель с пересмотренным дисплеем, исполняющим роль виртуальной приборки, а также новый 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы (входит в список стандартного оснащения). Ещё у модели появилась новая центральная консоль с беспроводным зарядным устройством для смартфонов.

В компании рассказали о том, что паркетнику в ходе обновления снизили уровень шума и вибрации, обновили программное обеспечение, а также добавили в стандартное оснащение функцию предварительной подготовки аккумулятора (обеспечивает оптимальную температуру для зарядки). Кроме того, всем версиям модели теперь положен навигационный сервис, который автоматически выбирает маршрут с рекомендуемыми удобными зарядными станциями в зависимости от состояния батареи и оставшегося пробега.

Рестайлинговому кроссоверу доступны две батареи на выбор – стартовая версия оснащается тяговым аккумулятором ёмкостью 57,7 кВт*ч, а вариантам подороже положена батарея на 73,1 кВт*ч. Максимальная паспортная дальнобойность на одной зарядке составляет 573 км (при расчёте по циклу WLTP), для сравнения, у дореформенной версии показатель составляет 500 км. Toyota bZ4X теперь опционально доступно новое бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт.

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Посвежевший bZ4X предлагается с тремя вариантами «начинки». Базовой версии с «младшей» батареей предлагается 167-сильный электромотор, расположенный на передней оси. У среднего исполнения – «старший» аккумулятор, передний привод и электродвигатель мощностью 224 л.с. Топовому варианту положены аккумулятор ёмкостью 73,1 кВт*ч и двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 343 л.с.

На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota bZ4X
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На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota bZ4X
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На фото: салон обновлённого кроссовера Toyota bZ4X
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Ещё в Toyota рассказали о том, что у самой мощной полноприводной версии в ходе обновления улучшились буксировочные возможности: теперь показатель bZ4X увеличился вдвое и составляет 1500 кг.

Цены рестайлингового «зелёного» кроссовера станут известны позже. Стоимость актуального Toyota bZ4X на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартует с отметки 42 900 евро (эквивалентно примерно 4,07 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение здесь просят не менее 52 990 евро (около 5,02 млн рублей).

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