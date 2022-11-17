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  • Toyota показала предвестника нового кроссовера: им стал концепт bZ Compact SUV

Toyota показала предвестника нового кроссовера: им стал концепт bZ Compact SUV

17.11.2022 158 0 0

Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе шоу-кар мы уже видели: он мелькнул на снимках ещё в конце прошлого года: тогда прошла презентация множества новинок Toyota и Lexus.

 

План японской корпорации предполагает, что к 2030 году под марками Toyota и Lexus в общей сложности будет выпускаться тридцать полностью электрических моделей. Напомним, у Тойоты есть собственная «зелёная» линейка bZ (буквы расшифровываются как «beyond Zero»), она должна включать в себя доступные по цене электрокары массового производства. Первенцем семейства стал паркетник bZ4X, его презентация прошла в конце октября 2021-го.

На фото: концепт Toyota bZ Compact SUV

Второй моделью «розеточной» линейки стал седан Toyota bZ3, который пока что предлагается только на китайском рынке. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, «четырёхдверка» позаимствовала технику у BYD, её премьера прошла в октябре 2022-го. В дальнейшем семейство пополнится и другими новинками, в их числе, очевидно, будет и новый компактный кроссовер. Его предвестник мелькнул ещё в декабре прошлого года в ходе массовой презентации новинок марки, а теперь производитель привёз концепт на автосалон в Лос-Анджелесе.

Экстерьер шоу-кара Toyota bZ Compact SUV выглядит приближенным к возможному серийному воплощению: во внешности нет нарочито футуристичных элементов, которые впоследствии придётся убирать или заменять. Разве что нынешние резкие грани линий кузова в итоге сделают чуть мягче и обтекаемее (это, вероятно, скажется на коэффициенте аэродинамического сопротивления Cx, показатель пока не указывается).

Автомобиль получил головную оптику узнаваемой изогнутой формы, при этом фары соединены между собой светящейся полосой через всю ширину передней части. У bZ Compact SUV утопленные дверные ручки, причём у задних дверей они расположены на стойках. Также можно увидеть обвес чёрного цвета по периметру кузова, горизонтально расположенные фонари узкой формы, антенну «акулий плавник» и традиционные боковые зеркала.

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У концепта Toyota короткие свесы и большое расстояние между осями, а значит, внутри достаточно места для ног седоков. Салон выполнен в минималистичном стиле, на передней панели есть пара изогнутых дисплеев: тот, что поменьше, исполняет роль виртуальной «приборки», а экран с большей диагональю представляет собой центральный тачскрин информационно-развлекательной системы с голосовым помощником Yui. Материалы для отделки интерьера созданы с использованием вторсырья. На месте привычного рулевого колеса расположен штурвал (у серийного bZ4X такой вариант доступен за доплату).

На фото: салон концепта Toyota bZ Compact SUV
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На фото: салон концепта Toyota bZ Compact SUV
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Информации о технике концепта, а также будущей серийной версии компактного кроссовера семейства bZ пока нет. Напомним, у глобального SUV линейки, уже вышедшего на рынок, два варианта «начинки». Так, базовая переднеприводная версия Toyota bZ4X получила единственный 204-сильный электродвигатель. В свою очередь у полноприводного исполнения двухмоторная установка (по одному на каждой оси), мощность каждого – 109 л.с., а совокупная отдача составляет 218 л.с.

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В состав любой из систем входит безальтернативная литий-ионная тяговая батарея, ёмкость которой равна 71,4 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у переднеприводного варианта bZ4X составляет около 500 км, у «полноприводника» – 460 км (по циклу WLTP).

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