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  • Toyota представила «зелёный» седан bZ3 с техникой BYD и анонсировала ещё один электрокар

Toyota представила «зелёный» седан bZ3 с техникой BYD и анонсировала ещё один электрокар

24.10.2022 249 0 0

Новая «четырехдверка» пока заявлена только для китайского рынка. Там модель будет доступна с задним приводом, обещанный запас хода – более 600 км.

 

Предвестника электроседана вместе с десятком других концептов компания Toyota показала еще под конец 2021 года, а минувшим летом фото и основные характеристики серийной «четырехдверки» слил минпром КНР, тогда же рассекретили ее имя – bZ3. И вот товарная «электричка» представлена официально: седан стал второй моделью «зеленого» семейства bZ после кроссовера bZ4X. Ну и напомним, что буквы bZ расшифровываются как Beyond Zero, что, в свою очередь, можно перевести как «после ноля» или «нулевой выхлоп».

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Если электрокросс изначально был объявлен глобальным, то седан пока преподносится в качестве модели, созданной специально для Поднебесной. А еще заявлено, что bZ3 разработан при участии двух местных автогигантов – BYD и FAW. В основе «четырехдверки» лежит тойотовская архитектура e-TNGA (на ней же построен кросс bZ4X и его близнец от Subaru), но техника – от BYD, речь идет об электромоторе и литий-железо-фосфатных батареях. Производством же электроседана для китайского рынка займется СП FAW Toyota, через дилерскую сеть этой компании и будут продавать новинку.

Длина Toyota bZ3 равна 4725 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2880 мм. По первому показателю электрокар обогнал Toyota Corolla, а расстояние между осями у bZ3 даже больше, чем у Camry (но при этом Camry длиннее). Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки (Cd) составляет 0,218.

Особенности дизайна экстерьера – диодная полоска во всю ширину передка (на самом деле, это три линии, они расположены в фарах и между оптикой), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для модели предусмотрены 16- и 18-дюймовые колеса.

Главные «фишки» внутри – огромный вертикальный планшет мультимедийной системы (сама мультимедиа – с голосовым управлением), придвинутый почти вплотную к лобовому стеклу экран «приборки» и двухэтажный центральный тоннель.

Из характеристик сама Тойота пока назвала лишь запас хода: на одной зарядке седан сможет проехать более 600 километров (этот показатель рассчитан по китайскому циклу CLTC). Ну и еще компания обещает, что даже после десяти лет эксплуатации батарея сохранит не менее 90% емкости. Правда, в Toyota сразу уточняют: это зависит от условий вождения и эксплуатации. Благодаря сливу сертификационного органа, мы знаем, что китайцам bZ3 будет доступен с одним электромотором, установленном на задней оси, при этом у двигателя два варианта мощности – 184 или 245 л.с. Максимальная скорость новинки ограничена на отметке 160 км/ч.

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Одновременно Toyota анонсировала еще один электрокар, он пополнит линейку bZ в ближайшем будущем. Судя по тизеру, это будет довольно крупный лифтбек, хотя китайские профильные медиа считают грядущую «электричку» кроссовером.

Будущий электрокар Toyota
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