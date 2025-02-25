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Toyota анонсировала новый купеобразный кроссовер для Европы

25.02.2025 139 1 0

Адресованная Старому Свету электрическая пятидверка Тойоты дебютирует через пару недель. Судя по тизерам, новинка будет доступна с полным приводом.

Европейское подразделение Toyota объявило о том, что в ночь на 12 марта представит новый купеобразный электрокар. Свой анонс производитель сопроводил тизерами. Имя модели пока не раскрыто, официальных характеристик тоже еще нет. В компании даже не сообщили, к какому сегменту относится новинка. Впрочем, судя по всему, модель будут позиционировать в качестве кроссовера.

Напомним, ранее Тойота показывала в Европе несколько электрических концептов с купеобразным силуэтом. Одним из последних таких прототипов был Sport Crossover Concept. Тот паркетник дебютировал под конец 2023 года, а серийную версию марка обещала выпустить как раз в 2025-м. Ну и добавим, что в прошлом году электрическое кросс-купе представили еще и в Китае – там оно зовется Toyota bZ3C, на рынок КНР модель выйдет в ближайшее время. Впрочем, у европейского кроссовера будут свои особенности.

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Во-первых, в Старом Свете модель, как ожидается, не получит обозначение bZ. Во-вторых, у электрокара для Китая другой дизайн. В частности, у Toyota bZ3C иначе оформлены задние фонари, плюс эта модель имеет выдвижные ручки дверей, тогда как на передних дверях еврокросса обычные ручки (задние, видимо, спрятаны сверху). Наконец, для Поднебесной bZ3C пока заявлен с единственным 272-сильным электромотором на передней оси. А вот на корме «старосветской» модели виднеется значок AWD – очевидно, паркетник будет доступен с двухмоторным полным приводом.

Шоу-кар Toyota Sport Crossover Concept, представленный в Европе в 2023 году
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Шоу-кар Toyota Sport Crossover Concept, представленный в Европе в 2023 году
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Шоу-кар Toyota Sport Crossover Concept, представленный в Европе в 2023 году
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Шоу-кар Toyota Sport Crossover Concept, представленный в Европе в 2023 году
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Не исключено, что в Европе заказы на новинку Тойоты начнут принимать уже в этом году. Там кросс-купе станет лишь третьей полноценной электрической легковушкой марки. Модель присоединится к паркетникам Toyota bZ4X и Toyota Urban Cruiser, у которых есть аналоги от Subaru и Suzuki соответственно.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа Toyota

 

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1 комментарий
25.02.2025 22:01
onetwo

Теберь все машины в Европе это купе кроссы?

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